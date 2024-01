Reparos en común

Las tres ternadas para suceder a Francisco Barbosa tienen varios aspectos en común. Han sido fiscales, tienen vasto conocimiento en derecho penal y están nombradas en lo que la academia y algunas organizaciones, como Human Rights Watch, han calificado como una celebración al principio de independencia de poderes, vulnerado si un o una fiscal general aspira a hacer oposición política.

Entre sus cualidades en conjunto, además, persiste un aspecto clave: sus desencuentros con el estado actual de la Fiscalía General de la Nación. Cada una de las tres asegura tener algo que cambiar, desde la composición de algunas unidades encargadas de investigar ciertos delitos hasta la cantidad de empleados de carrera que tiene la entidad.

Ángela Buitrago, por ejemplo, cuestionó que la estructura organizacional de la Fiscalía concentra demasiado poder en las direcciones y altas jerarquías, pero no en los funcionarios. “Tenemos un número de fiscales muy reducido, un número de Policía Judicial que no alcanza a equiparar el de fiscales y un número de asistentes que no iguala al de los fiscales”, dijo el 23 de noviembre.

El resultado de esa desorganización, según Buitrago, es que la tasa de absoluciones en los casos que llegan a juicio está entre el 57% y 63%. Asimismo, según la ternada Luz Camargo, es necesario buscar la manera de que la Fiscalía pueda atender una criminalidad que “no es homogénea”: “No es la misma criminalidad la que actúa en Soledad, Atlántico, que la que ocurre en Acandí, Chocó”.