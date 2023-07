Según el organismo, las ollas comunitarias no son otra cosa que “procesos organizativos que se han desarrollado a lo largo de la historia nacional y latinoamericana en diversas situaciones sociales como respuesta de carácter local. Se constituyen para preparar y brindar alimentos a sus vecinos y comunidades en situación de vulnerabilidad siguiendo sus hábitos alimenticios, tradicionales y ancestrales”.

En noviembre pasado, en una apuesta por combatir el hambre y atender poblaciones vulnerables, el presidente Gustavo Petro lanzó el programa de ollas comunitarias. El objetivo, pasados más de 7 meses, ha sido brindar ayudas alimentarias para las poblaciones damnificadas por la ola invernal y los desastres naturales. No es una iniciativa cualquiera: solo para 2023 el presupuesto para darle forma ascendió a $117.000 millones; sin embargo, persisten sendos cuestionamientos alrededor de cómo y quiénes terminan beneficiados de los millonarios recursos.

Para Juan Pablo Contreras, asesor del Instituto Anticorrupción –organismo que le ha puesto lupa al programa–, además de que las reglas de las alianzas “no son muy claras y pueden conllevar a riesgos de corrupción si la reglamentación no logra tener un buen alcance”, salta a la vista que no se priorizaron municipios que también resultaron afectados por la ola invernal.

No obstante, la misma entidad revela que La Guajira y Magdalena son territorios priorizados para el programa, pero el primero no cuenta con una sola olla comunitaria –a pesar de que históricamente ha sido afectado por condiciones de pobreza y desnutrición– y en Magdalena apenas hay registradas 9, fundamentalmente en los municipios de San Zenón y El Banco.

“A pesar de que los valores de las transferencias no son de mayor cuantía, los criterios de asignación de recursos no han sido lo suficientemente transparentes en la práctica. Desde el Instituto, por ejemplo, vimos cómo otros municipios afectados no fueron priorizados a pesar de estar pasando una situación invernal de gran impacto”, explica.

Según Contreras, los criterios de selección de propuestas “no son del todo claros”, no hay información sobre las propuestas técnicas y no hay claridad sobre los informes que tenían que presentar de la ejecución presupuestal.

“Para nosotros no es un proceso del todo transparente y ahí está el principal problema. En la medida en que se siga fortaleciendo la contratación a través de las Alianzas Público-Populares, es necesario aumentar los controles presupuestales. No puede seguir sucediendo que los criterios de asignación de recursos se presenten de forma discrecional”, agrega.

Cuestionamientos

Las cifras conocidas por EL COLOMBIANO revelan que, con miras a atender a 801.730 personas damnificadas, la UNGRD priorizó 145 municipios de 12 departamentos. De Antioquia, únicamente fue escogido Murindó, que registró 476 familias damnificadas.

Bolívar, con 156.888; Sucre, con 149.421; Magdalena, con 109.243; Córdoba, con 91.307, y La Guajira, con 85.612, son los departamentos con mayor número de damnificados. Solo superado por Sucre (44.656), Maicao, en La Guajira, es el municipio con más damnificados, con 35.892.

Pese a que en Quibdó hay apenas 10.690 personas damnificadas, es el municipio con mayor número de juntas de acción comunal o fundaciones beneficiarias del programa de ollas comunitarias: 15 en total. Una situación parecida ocurre en Pinillos (Bolívar) donde, aunque hay 9.601 damnificados, pululan las JAC: 10 en total.

La información evidencia también que, hasta abril pasado, el Gobierno Nacional había desembolsado más de $11.631 millones de los $22.604 millones presupuestados para estas organizaciones. El valor de las Alianzas Público-Populares, como las denominó Petro, varían entre $135 millones y $162 millones, y todas le apuestan a beneficiar a 100 personas en un periodo de 3 meses.

La guía técnica de asistencia alimentaria de la UNGRD indica que las organizaciones aliadas están obligada a comprar “los alimentos perecederos, no perecederos y si se requiere agua”, para la preparación de dos comidas calientes para las comunidades.

Además de favorecer la tradición regional y las compras locales, se precisa que el 30 % de las comidas deberá contener cereales, raíces, tubérculos, plátanos y derivados. A ello se suma un 20 % de verduras o frutas, y un 20 % de alimentos de “alta calidad proteica”, como carnes, pollo, pescados, huevos o leguminosas (es decir, frijol, garbanzo o lentejas).