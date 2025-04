Así fue como una pijamada entre amigas terminó en tragedia en Bogotá

Una semana después de esa reunión, la situación médica no puede ser más dolorosa para las familias y allegados de las menores y el joven. Dos de ellas murieron. Emilia, de 13 años, fue la primera víctima y falleció ese sábado tras haber sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Las menores se dispusieron a preparar unas galletas para hornear y la masa que utilizaron para hacerlas se las suministró el joven hermano de una de ellas. Luego las niñas pidieron un domicilio a través de la aplicación Rappi en el que compraron sushi y un producto hecho con fresas y chocolate.

En contexto: Investigan muerte de una niña por intoxicación en Bogotá; otras dos menores y un adulto están hospitalizados

Hasta ese momento, el plan de amigas marchaba perfecto. La cocción de las galletas estuvo en su punto y lo único que quedaba era probarlas y degustar lo que las tuvo entretenidas.

Las galletas y las fresas con chocolate eran el acompañante, el postre, del sushi que les llegó a domicilio.

Las comensales, así como el joven, a quien le compartieron del platillo, quedaron satisfechos y el plan seguiría con una pijamada entre ellas, una conversación amena y jocosa y, en últimas, acostarse a dormir. Pero de ahí en adelante todo fue caos, preocupación, emergencias y carreras.

En la noche del viernes las tres menores y el chico empezaron a presentar signos de malestar general. Este diario conoció que, a pesar del estado en el que se encontraban, así pasaron la noche hasta el amanecer del sábado. En ese momento, los síntomas empeoraron y se tornaron a los de una intoxicación. El vómito era el más repetitivo.

Ante esto, el jefe del hogar en donde estaban (padre de una de las menores y del joven) las llevó a la Fundación Santa Fe, hospital más cercano de la vivienda y uno de los mejores de la capital.

Emilia falleció a las pocas horas de ser ingresada por urgencias. Una fuente del centro médico le contó a este diario que entró en paro respiratorio y, aun con las maniobras de reanimación que los galenos del lugar le prestaron por varios minutos, no pudieron salvarle la vida.

Lea aquí: Aumenta el misterio por caso de intoxicación: Falleció otra de las niñas que estaba internada en Bogotá

En ese momento, la Secretaría de Salud de Bogotá puso sus ojos en este caso —que, en adelante, se volvió mediático— y anunciaron “una investigación epidemiológica en el terreno para esclarecer las causas de la muerte de la niña y del grave estado de salud de las otras tres personas”.

Hasta entonces, se manejaba la hipótesis de que se trataba de una posible intoxicación con alimentos, para lo cual tenía que hacer pruebas toxicológicas con el fin de “llegar a conclusiones claras”.

La tragedia continuó el miércoles 9 de abril. Ese día las autoridades de salud y el hospital anunciaron que Inés, de 14 años, también falleció. Con esta muerte, el misterio crecía alrededor de este episodio.

¿Qué fue la comida que, supuestamente, las intoxicó? ¿Fue el domicilio? ¿Qué tenía la masa con la que hicieron las galletas y que el hermano les dio? ¿Las fresas con chocolate? Todas estas preguntas empezaron a surgir entre las familias de las menores, así como entre la ciudadanía que empezó a seguir el avance del caso en los medios de comunicación y redes sociales.

No obstante, entre más mediático se vuelve un caso, más se vuelve un terreno propicio para las fake news (noticias falsas). EL COLOMBIANO conoció el intercambio de mensajes y audios vía WhatsApp entre algunas madres y padres de familia de los compañeros de clase de las menores involucradas en el, en ese momento, caso de intoxicación.

En uno de esos mensajes, una madre de familia le advertía a las demás que, según conoció, el único alimento que consumieron en común las tres mujeres y el joven era un producto comercial llamado “Franuí”, que son frambuesas y fresas recubiertas con dos tipos de chocolate: con leche y blanco.

Que serían las fresas que le llegó al grupo de amigas por domicilio el viernes 4 de abril en la noche.

“Que nadie compre Franuí. Por eso les cuento, es una tragedia y una cosa demasiado triste. Avísenle a sus hijos y a todo el que conozca que, por el momento, no compre no compren eso. Y alguien me dijo que las Frauní estaban bajo investigación”, dicen en unos de los audios conocidos por este medio.

Lo anterior, por supuesto, resultó ser desinformación y no tener ninguna relación con lo que pasó.

Para ese momento, 9 de abril, la Secretaría de Salud insistía en sus comunicados de prensa que “no existe una prueba positiva ni ninguna otra evidencia que nos permita determinar la causa específica de estas intoxicaciones y su determinación puede tomar tiempo debido a los reportes, correlaciones y evaluaciones altamente especializadas que se deben dar”.

Para saber más: Caso de intoxicación en Bogotá no fue por alimentos: reportan que “se encontró una sustancia”, pero “no existe un riesgo”

Entre tanto, esa entidad intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control de manera preventiva y proactiva en medio de la investigación epidemiológica, que consiste en revisar los alimentos que estuvieron en el entorno en donde se originó la caso.

Así mismo, el secretario Gerson Bermont hizo un llamado para que la ciudadanía se mantenga al tanto de este episodio “a través de nuestros canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada, que pueda generar alarmas innecesarias”.