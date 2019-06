Salud mental, asunto que pone a pensar en Colombia

Carlos –se reserva su nombre para proteger su integridad– tiene 60 años de edad y desde los 17 es paciente siquiátrico con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por tener ideas delirantes, alucinaciones y alteraciones de la personalidad.

Prácticamente ha tenido que pasar su vida con una sombra en la mente que, si no recibe tratamiento, no lo deja vivir en paz. No recuerda cuántas veces ha perdido la continuidad de su tratamiento médico y, por ende, tampoco tiene cuentas de las veces que ha pasado por un hospital mental, principalmente en Bogotá o Filandia (único del Quindío, donde reside), sobre todo porque, cuando no recibe el tratamiento, su actuar es diferente y pierde capacidad de ubicación.

Dos veces, en medio de “mis ataques de esquizofrenia caminé desde Calarcá hasta Bogotá”, comenta Carlos, sin tener en cuenta que en esos dos viajes recorrió por lo menos 798 kilómetros de distancia, algo así como ir de Medellín a Santa Fe de Antioquia 12,6 veces.

Su hermana, Martha, confirma lo dicho. Aunque es la que se ha encargado de estar pendiente de que “esté bien, su mal genio no le permite vivir con nadie. Por temporadas está en la calle o en habitaciones de viviendas en común”, agrega ella, tras explicar que en su última recaída, hace tres años, tuvieron que recogerlo de la calle e internarlo durante cerca de tres meses.

Carlos sigue en tratamiento médico, el cual incluye una inyección mensual y dos pastillas diarias, lo que le permite tener una vida normal. Sin embargo, autorizar las órdenes médicas con especialistas es un proceso lento, pues las citas son demoradas, cuando las dan.