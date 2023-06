También puede leer: Bus del accidente que dejó cuatro muertos y 29 heridos en Urabá no tendría seguro ni revisión técnico-mecánica

Dada la magnitud de los resultados en tan solo un año, el Ministerio de Transporte anunció a través de su ministro, William Camargo, que en ya se encuentran preparando una intervención principalmente en la ciudad de Yopal (33,8), pero también en otras nueve ciudades del país como Villavicencio (23,6), Riohacha (22,4). Armenia (21,8), Popayán (21,2), Montería (19,5), Pereira (18,5), Neiva (17,9) Ibagué (16,5), Pasto (18,1).

“Estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”, dijo el ministro de Transporte, William Camargo, para Blu Radio.