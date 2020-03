Cuarentena nacional, una petición de los científicos

Por lo menos 20 millones de colombianos estarán en sus casas durante este fin de semana, salvo excepciones médicas o de seguridad, luego de que Bogotá, Cundinamarca, Valle, Tolima, Boyacá, Antioquia, entre otros, decretaron toques de queda, cuarentena y simulacros de confinamiento, para contener la propagación del Covid-19, el cual fue detectado el 6 de marzo en Colombia.

La medida, aunque causó polémica durante la semana, finalmente contó con el respaldo del presidente Iván Duque, quien el pasado miércoles publicó un decreto en el que toma control de las medidas de orden público en el país, relacionadas con la prevención y contención del coronavirus. Esta epidemia ya ha dejado contagiados en 156 países del mundo y tiene a España y a Italia, como los más afectados.

Por eso, la idea de una cuarentena total en Colombia, aunque da vueltas en la cabeza de muchas de las autoridades nacionales y regionales, aún no se concreta.

Sobre esta posibilidad, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, le dijo a EL COLOMBIANO la semana pasada que no se puede descartar ninguna posibilidad.

“Hay que hacer un trabajo muy solidario; este es un tema del que vendrán muchas contingencias más, como si llegamos a ordenar al confinamiento, pero si no hay colaboración de todos, será muy difícil”, dijo el ministro.

La palabra cuarentena volvió a generar eco esta semana, cuando la Asociación de Sociedades Científicas, integrada por 65 organizaciones de Colombia, en un comunicado, le propuso al presidente Duque establecerla. EL COLOMBIANO habló con el presidente de la Asociación, César Burgos, quien expuso sus razones y argumentos para hacer este planteamiento, y destacó que “no queremos especular ni hacer alarmas, queremos proponer soluciones” y aclaró que, inicialmente, la propuesta plantea cuatro semanas, que se podrían extender dependiendo del avance de la pandemia en el país.

¿Por qué proponen la cuarentena?

“Es una propuesta que se hace luego de evaluar los hechos que hemos tenido en el país, y de las conductas que han seguido otros países donde la pandemia ha desarrollado efectos más nefastos. En esos países algunas acciones fueron afortunadas, pero otras no, por lo que debieron hacer modificaciones con el transcurso de los hechos”.

¿Por ejemplo, cómo fue el manejo?

“Los chinos lograron frenar el impacto de la evolución de la epidemia con esta medida. Fue una cuarentena severa en donde se presentaron los primeros casos y han logrado avances en la detención de la propagación”.

¿Pero también hubo fallas?

“Sí, hay otros casos, como Europa, donde España, Francia, Italia, empezaron con medidas blandas, pero se equivocaron y rectificaron”.

¿Y cómo va el país?

“Pensamos que el comportamiento corresponde a lo que ha ocurrido en países de Asia o Europa, donde tuvieron que cambiar la dinámica para enfrentar la pandemia, y declararon cuarentena total. Creemos que es lo que el Gobierno debe hacer porque no podemos conciliar con un virus como este y debemos contenerlo de manera anticipada”.

¿Y además de la cuarentena qué se debe hacer?

“Hay que garantizar alimentos, el mínimo vital de las comunidades, y obviamente habrá excepciones, pero debe ser total, porque las experiencias de los países que la implementaron demuestran que es la alternativa”.

¿Y el Gobierno?

“La propuesta ha sido minimizada por el Gobierno Nacional, pero debemos escuchar, porque la propuesta está sustentada en lo que la OMS ha publicado. El Gobierno cuenta con nuestro apoyo para las soluciones y en esa línea inscribimos nuestra propuesta”.

¿Pero ya tuvieron respuesta, los han buscado?

“El ministro Ruiz Gómez habló con nosotros la semana pasada. Simplemente nos recibió la información, pero no planteó alternativa o debate ni dio espacio para discutir la propuesta con su grupo asesor. Creo que estas pandemias hay que tratarlas no con lo tradicional, sino como el distanciamiento social. Por ejemplo, los ancianos no podrán salir, pero sí lo harán sus hijos y nietos y volverán a la casa, entonces la medida en el tiempo se vuelve insuficiente”.

¿Y qué ha hecho bien el país en la contención?

“Desde el Gobierno y las iniciativas particulares, como la de Bogotá, son propuestas interesantes, pero se quedan pequeñas, por la cantidad de ciudadanos que tenemos. Son medidas que están dentro del tratamiento de pandemias, pero no son suficientes. Otra cosas es priorizar comunidades vulnerables, pero con los ancianos, quedan priorizados y hay otras poblaciones que quedan vulnerables”.

¿Es el momento o se puede tomar días después?

“Es el momento, porque es para todos, mientras que el aislamiento es para algunos, sobre todo enfermos, o un grupo especial; pero la cuarentena los cobija a todos, porque es necesario que no estén expuestos”.