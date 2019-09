El cuerpo perdido que enreda a Medicina Legal

“Pero me llamaron de urgencia porque habían llegado 12 cuerpos —seis hombres y seis mujeres— del Chocó, después de unos combates. Entonces procedí a atender este caso y cuando regresé a la mesa, ya el cuerpo no estaba”, recuerda la antropóloga.

Cumpliendo con el protocolo, su asistente dispuso los restos mortales del señor Gildardo en la mesa de disección N.o 10 y estos fueron puestos en una bolsa roja y con la rotulación respectiva para ser examinados, como señala el expediente conocido por EL COLOMBIANO.

“A mí la plata no me importa, a mí lo que me importa es saber dónde está el cuerpo de mi papito y que Medicina Legal dé un resultado exacto. Que diga: ‘estos fueron los resultados y acá esta el cuerpo’, pero eso no se sabe”, reclama.

Esa entrega de cenizas quedó registrada en el Oficio 287-2014, en el que Mejía Muñoz reconoce que los huesos fueron cremados, pero que “a la fecha no se tenía conocimiento exacto de los mismos (sic)”, además, que dicha explicación fue entregada a una de las hijas en compañía de la personera municipal (ver facsímil 1).

“Mi tío les dice: ‘nosotros a ustedes no les dimos la facultad de cremarlo’, y ellos le responden que por equivocación cremaron el cuerpo, pero mis tíos no lo aceptan”, recuerda Gustavo.

Sin respuestas claras, y con una acusación disciplinaria y judicial a cuestas, la antropóloga Carolina Ruiz fue despedida de Medicina Legal. Con su reputación cuestionada no consiguió trabajo en cinco años. Su vida, hasta ese entonces tranquila, se convirtió en un infierno del que solo logró salir hace un año por un fallo de la Procuraduría.

Con el sentido de la responsabilidad carcomiéndole la conciencia, y su ética personal y profesional cuestionada, Carolina Ruiz empezó a indagar qué había pasado con ese cuerpo que desapareció sin dejar rastro. Preguntó al auxiliar, a sus compañeros de Medicina Legal, a sus jefes sobre el hecho, pero no obtuvo respuesta. Era como si la muerte hubiese venido por lo poco que quedaba de don Gustavo para llevarlo a la eternidad, si es que esta existe.

En el documento, la doctora Arango Alzate señala en la “opinión pericial” que la causa del deceso sería una muerte natural.

“Fue engañada la familia, fueron sancionados dos funcionarios injustamente y no pasa nada. En ese entonces sin cuerpo, el director regional, que está actualmente en la entidad, le dijo a su esposa que sacará un dictamen, que hiciera un informe de necropsia. Ellos lo hacen, identifican un cuerpo pero no sé cómo lo hacen si no lo había, y llenan un certificado de defunción con el nombre del señor diciendo que la muerte era natural”, dice Javier.

Agrega que a Medellín fue la actual directora de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García Fino, quien para la fecha se desempeñaba como subdirectora de Servicios Forenses y viajó a la capital antioqueña en compañía del entonces director Carlos Valdés (renunció a la entidad luego de reconocer errores en la autopsia realizada al excontroller del consorcio Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, muerto al consumir cianuro), quien en un video conocido por EL COLOMBIANO, reconoce la pérdida de los restos óseos de Gildardo Ochoa.

Así se perdieron los restos

En el expediente disciplinario que se le abrió a Carolina Aguilar quedó consignado que en uno de los videos de seguridad, del 15 de julio de 2014, se ve salir a un funcionario de Medicina Legal con una bolsa “de la cual se puede colegir contenía un elemento pesado siguiendo las reglas de la sana crítica y vemos cómo ocurre en la mañana en que fue dejada la evidencia en la mesa 10”.

En el mismo documento se reseña que al recinto en el que se encontraba el cuerpo, ingresó uno de los funcionarios de Medicina Legal con un funerario y una camilla vacía y, seis minutos después, salió desconociéndose lo que sucedió en el interior del salón.

“JJGA (iniciales del nombre, quien no autorizó publicarlo), de la oficina de sistemas, testificó que la revisión a los videos sí se hizo por parte de los procesados. Manifiesta que le consta haber visto este ingreso, lo cual les pareció raro según su versión, y que luego no apareció el registro fílmico en la fecha y hora anotadas en la primera observación. Llama la atención que el lapso observado fue entre los días 15 y 18 y luego al mirar este mismo lapso, no aparece el evento señalado por estas tres personas”, registra el documento.

Más allá de la confusión, en un video de la indagatoria en el proceso disciplinario conocido por EL COLOMBIANO, el director seccional de Medicina legal de Medellín, Germán Cadavid, aseveró: “lo que nosotros creemos es que esos restos se perdieron junto con esos deshechos biológicos”.

Ante las dudas por lo sucedido, desde Medicina Legal tienen pocas respuestas. Mediante el oficio 1080-DG-2019, señalaron que el caso fue judicializado por responsabilidad patrimonial contra la entidad, en proceso impetrado por familiares del fallecido a quienes el Instituto pagó la indemnización de perjuicios, en cumplimiento de una decisión que ahora constituye cosa juzgada.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública, con radicado No. IUSE- 2019 -073570-/IUC-D-2019-1248772, adelanta una averiguación disciplinaria relacionada con esos hechos y esta Dirección General no hará pronunciamiento ante los medios de comunicación mientras el ente de control adelanta las diligencias disciplinarias de su competencia”, respondió la directora Claudia Adriana del Pilar García Fino.