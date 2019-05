Daniel Coronell dice que Semana canceló su columna

El periodista Daniel Coronell confirmó a través de su cuenta de Twitter que la Revista Semana canceló su columna. Sin brindar más detalles, el columnista agradeció a los lectores y a la directiva de la publicación por los 14 años en los que denunció e informó a través de sus columnas de opinión.

La última columna de Coronell publicada en Semana el pasado domingo 26 de mayo la tituló La explicación pendiente, y en esta cuestionó por qué si la revista tenía la misma información publicada por el New York Times sobre las directivas del Ejército para aumentar los resultados sin buscar la perfección en sus operaciones, actos que conllevarían al aumento de las ejecuciones extrajudiciales, no hizo pública esa información a través de un artículo.

“Me cuesta mucho trabajo escribir esta columna. He pasado días y noches enfrentando el dilema de si hacerlo o no. Por un lado, tengo enorme gratitud con la revista SEMANA, que durante 14 años ha publicado mis investigaciones y opiniones. Particularmente tengo mucho que agradecerle a Alejandro Santos, que en el año 2005 me invitó a ser parte de este equipo y quien siempre me ha brindado respeto y apoyo en estos años duros en los que mi familia y yo hemos sufrido persecuciones, amenazas y campañas de desprestigio”, fue el inicio de la columna de Coronell.

Tras la publicación de la columna, Alejandro Santos, director de Semana, expresó a través de Twitterque en la revista defienden la libertad de expresión y no se guardan investigaciones periodísticas.

“En Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público”, aseveró Santos.