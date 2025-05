Fact check a la defensa de David Racero: dice cuatro hechos que no son ciertos

Tanto en el comunicado como en el video, Racero señaló que “presentar como reales supuestas comunicaciones privadas” y también dijo que eran “chuzadas” o “intecerceptaciones ilegales”, pero según las revelaciones de Coronell son audios y chats de WhatsApp a los que el congresista no hace referencia ni desmiente textualmente.

Racero también dice, sin decir quién, que “incluyen una sarta de mentiras de todo tipo, como las relaciones laborales que se tenían en ese momento con los trabajadores, las cuales he venido aclarando en los procesos judiciales”. Los audios lo controvierten, de hecho, recientemente se escucha cómo en un audio él ofrece condiciones criticables para trabajar en el fruver que administraba. Incluso, medios revelaron también que a uno de los trabajadores de la UTL, es decir, pagado con impuestos de los contribuyentes, se le ordenaba atender funciones en ese establecimiento comercial.

También asegura en el video que “no soy de los que cambia de principios” y “soy consecuente con el proyecto político que he defendido”, refiréndose al Pacto Histórico. Sin embargo, con los audios revelados por ejemplo con las condiciones laborales que ofrecía en su fruver, no iba en la lógica de los derechos impulsados en la reforma laboral del Gobierno.

De hecho, el presidente Petro expresó entre líneas una especie de crítica sin decir el nombre de Racero: “En un partido de izquierda (...) no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros”.