Acalorado debate en la Cámara para pedir la renuncia de Jennifer Arias

La representante Miranda, sostuvo que este es un debate ético y que por el respeto que le debe dar a la corporación, Arias tiene que renunciar al cargo. “Estamos hablando de la Presidencia de la Cámara de Representantes, ese no es un cargo que lo ostenta cualquiera, uno no se puede atornillar al poder, debe reconocer que cometió un error, como así lo dijo la universidad”.

La representante afirmó que no tiene “miedo a un proceso jurídico” y resaltó que su mínimo derecho es que la escuchen. “A mí la universidad nunca me escuchó, presenté un derecho de petición que jamás me contestaron, me enteré de todo por los medios, por las redes sociales”.

E insistió: “Todos tenemos derecho de ser escuchados, de adjuntar pruebas, de no ser mancillado su nombre, mi nombre fue mancillado, sin ni siquiera haber sido escuchada, y por eso me piden que renuncie, sé que no me quieren, la universidad no debió haber mancillado mi nombre”.

Indicó además que tiene las respuestas y las pruebas para demostrar que el documento que usó la universidad para la investigación no es el que entregó junto a su compañera, Leydi Lucía Largo, en el 2016.

La plenaria se levantó sobre las 11:30 p.m. tras un larga polémica sobre si la proposición presentada por la oposición era legal o no, pero ante la salida de la oposición, en primer lugar y luego porque otros partidos se abstuvieron de votar, no hubo quorum suficiente.