¿Decepcionados? Congresistas que votaron por Petro ahora se alejan

“No me quiero imaginar qué habrían dicho si fuera la esposa de Duque la que hubiera llegado al Congreso a incidir en medio del trámite de una reforma. Me parece que el gobierno está cruzando una línea muy peligrosa”, dijo tras el primer debate de ese proyecto.

En la misma vía, el senador Ariel Ávila, a pesar de ser un aliado de la Casa de Nariño en la política de “paz total”, ha criticado que el presidente use el llamado a movilizaciones para presionar al Congreso. “A mí no me preocupa que llame a las calles, sí que la calle sea usada para no reconocer mecanismos democráticos para irnos a una Asamblea Constituyente. Me parece una irresponsabilidad”, aseguró.

Incluso fue más allá y dijo que la reforma a la salud será para Petro lo que las objeciones a la JEP fue para el expresidente Iván Duque. “Si él no logra destrabar eso, sea cual sea el mecanismo, se le convertirá en un problema y se le paralizarán todas las reformas”, dijo.

Y es que la Alianza Verde es el reflejo de lo que ha causado el Gobierno en el Congreso: división. En esas toldas se dividen entre los leales a Petro –como el senador Inti Asprilla o el representante Santiago Osorio– y quienes tienen distancia en temas puntuales.