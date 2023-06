En el comunicado, los expresidentes citan parte de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos sentenciados contra Venezuela en 2009 –(Caso RCTV, Ríos y otros vs. Venezuela y Caso GLOBOVISIÓN, Perozo y otros vs. Venezuela)–. “En una sociedad democrática no sólo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”.

IDEA es una iniciativa promovida por venezolanos preocupados por la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. Entre los presidente firmantes de la declaración se cuentan, Andrés Pastrana e Iván Duque, José María Aznar, Mauricio Macri, Lenin Moreno, Mireya Moscoso, Sebastián Piñera, entre otros.