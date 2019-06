Declaraciones confusas tras crimen de María del Pilar Hurtado

No solo repudio y rechazo ha provocado el asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba, sino también informaciones erradas de altos funcionarios, entre ellos el alcalde encargado de esa población, Willington Ortiz Naranjo, que publicó una declaración en la que aseguraba que la mujer no tenía la categoría de líder social.

Según la misiva, hubo una reunión en la que, además de Ortiz Naranjo, participaron la personera María Alexandra Ferrero; el defensor comunitario Víctor López; el comandante de Policía, mayor David Quintero Ibarra, y el esposo de Hurtado, Manuel Berrio. Este último sería quien manifestó que la víctima “no pertenecía a ninguna asociación ni figura como líder social”.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta en Twitter, indica que ellos no estuvieron presentes en el acto narrado y firmado por el alcalde encargado. “Esta información de la Alcaldía de Tierralta donde se desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar Hurtado y menciona a @DefensoriaCol como Institución que respalda esa afirmación, no corresponde a la realidad, pues no estuvimos presentes en la declaración”, publicó la entidad.

También intentaron desvirtuar la información surgida en el sentido de que María del Pilar Hurtado no aparecía en un panfleto amenazador difundido por las autodefensas gaitanistas de Colombia. No obstante, el documento hace referencia a ella como “la gorda hpta mujer del chatarrero” a la que declaraban como objetivo militar.

Desde la fundación Cordobexia, su director Andrés Chica sostuvo que María del Pilar no hacía parte de esa organización, pero conocía que adelantaba acciones de liderazgo frente a la invasión de unos lotes en Tierralta.

La otra confusión se dio por cuenta de los autores del crimen. Desde su cuenta de Twitter, el senador Álvaro Uribe aseguró que, de acuerdo a una versión entregada a medios por parte del ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, detrás del homicidio estuvo el ELN. No obstante, el jefe de la cartera, sin mencionar a Uribe Vélez, desmintió la versión.

“Quiero aclarar que continúan las investigaciones por el homicidio de #MaríadelPilarHurtado. Aún no se ha determinado con total certeza el autor de este excecrable (sic) hecho. Toda la determinación para dar con los responsables”, publicó el ministro.

Desde el Ministerio intentaron explicar que en la declaración a medios que entregó Botero obedeció a “una confusión y que dio una respuesta errada”, aunque no precisaron a cuál caso se refería. Minutos después, Uribe Vélez borró el primer trino en el que le atribuía el hecho al ELN.

Consejo de seguridad

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, anunció que encabezará un consejo de seguridad en Tierralta en compañía de Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos tras la orden del presidente Iván Duque que anunció la reunión tras al cierre de su gira por Europa.

He solicitado que una delegación del Gobierno, con acompañamiento de Consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, e integrantes de Fuerza Pública, se trasladen hoy mismo a la zona para adelantar Consejo de Seguridad y se tomen medidas inmediatas para dar con los responsables”, indicó el mandatario nacional.

Previamente haía dicho el presidente Duque que “condenamos el atroz crimen de María del Pilar Hurtado Montaño en Tierralta, Córdoba. Nos duele profundamente la tristeza y el sufrimiento de su hijo. Nuestra solidaridad con sus familiares. Solicité a autoridades acciones inmediatas para dar con responsables de este repudiable hecho”.

De la misma forma notificó que desde ayer, una comisión especial del ICBF atiende el proceso de acompañamiento y asistencia para los hijos de María del Pilar Hurtado Montaño, y su familia.