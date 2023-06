Las reformas podrían hundirse por ‘jugaditas’ durante su trámite

Según el Congresista, se trató de una ‘jugadita’ porque su impedimento lo aprobaron para sacar del camino un voto en contra y –alegó– no hicieron lo mismo con sus colegas que estaban a favor de la reforma, que terminó hundida , y que radicaron el mismo recurso. Este hecho configuró uno de los líos con los que la oposición intentará hacer que se frenen –e incluso hundan– los proyectos de ley estratégicos del Gobierno por vicios de trámite.

‘Jugarretas’ para pasar reformas

Un mes antes de posesionarse como presidente, Petro aseguró que el grueso de sus reformas sociales tenía que ser aprobado en el primer año de su gobierno o, de lo contrario, estas se hundirían. “No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”, planteó en julio de 2022.

Pese al optimismo del Mandatario, ese propósito fracasó y la única reforma que fue aprobada por completo al inicio de su gobierno fue la tributaria, en noviembre de ese año, cuando todavía tenía las mayorías. Entre tanto, las reformas a la salud y pensional solo pasaron el primer debate y siguen en vilo, y se hundieron la laboral, la carcelaria y la que buscaba regularizar el comercio de cannabis en el país.

Ahora el escenario es distinto y podría jugarle en contra a la Casa de Nariño. Y es que el oficialismo tendrá que trabajar a contrarreloj para lograr que en el lapso de un año se aprueben las dos reformas que siguen vivas, pero ya no agarrará la sartén por el mango, pues desde el 20 de julio perderá el control de las mesas directivas del Senado y la Cámara, que quedarán en manos de la Alianza Verde y el Partido Liberal, respectivamente.

Y es que a los tiempos que le juegan en contrarreloj, se le suma esa ruptura en la coalición de gobierno que ha sido uno de los pesares que más le pesan a Petro al momento de tramitar las reformas. Lo cierto es que varias se estancaron porque no existe un diálogo constructivo y directo con el Capitolio, algo que ya tiene corriendo a varias de sus fichas para recomponer la situación.

Así las cosas, estos han sido los casos que más han sacado chispas entre partidarios y opositores al Gobierno, y que muy probablemente terminarán ante las altas cortes para alegar vicios en el trámite de las reformas:

Se embolataron artículos y se saltaron pasos

Una agitada rencilla política que se registró en la Comisión Séptima de la Cámara el 16 de mayo destapó una serie de duros reclamos contra la mesa directiva, liderada por el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, por posibles irregularidades que habrían salpicado la reforma a la salud.

Según denunció el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, durante esa sesión de más de ocho horas se concretó la enmienda con la que el oficialismo buscaba desenredar la discusión, estancada hasta ese momento por la negativa de los partidos Conservador y La U de votar el articulado como lo había dejado Carolina Corcho.

De acuerdo con Forero, con esa enmienda el Pacto Histórico hizo una movida estratégica para gran parte del articulado con el que no estaban satisfechos Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, jefes del Conservador y La U. El congresista opositor denunció que la enmienda “fue radicada por cuatro ponentes, pero habían quedado mal 57 artículos. No aparecían, no los metieron”.

Ante esta posible irregularidad, la representante verde Martha Alfonso defendió que se trató de una enmienda parcial, que está contenida dentro de la Ley 5 de 1992 como un recurso válido en el marco del trámite legislativo. “Por eso no se enmendó todo el articulado, sino una parte”, dijo.

En medio de ese rifirrafe, la oposición elevó su voz de protesta y aseguró que se trató de un claro vicio en el trámite y le sumó reclamos sobre el corto tiempo que consideraron que no fue suficiente para discutir el contenido de la reforma y por la interrupción de una votación en curso sin clara justificación y errores en la numeración del articulado, lo que generó confusión y críticas.

“El trámite de la reforma a la salud estuvo viciado. Por ejemplo, se vio que por falta de quórum suspendieron la votación antes de que se cumpliera la media hora reglamentaria y volvieron a poner el mismo tema a consideración de la plenaria”, reclamó el representante Forero.

Así, la oposición reclamó que la mesa directiva se habría saltado los pasos adecuados para la aprobación, pero en su momento Escaf desacreditó toda sospecha de vicios en el trámite. “La oposición siempre habla de vicios, pero no los hay. Hemos sido claros y explícitos, además de garantistas, durante todo este proceso. Hemos ido avanzando y no ha habido razones para impedir el debate”, apuntó Escaf.

Tan solo tres días después de esa belicosa sesión del 16 de mayo, la mayor parte del articulado de la reforma había sido aprobado y Forero anunció que llevará las presuntas irregularidades ante la Corte Constitucional. “La reforma fue pupitreada, pero la pelea sigue en la plenaria (en segundo debate) y también ante la Corte Constitucional. El que se cansa pierde”, dijo el opositor.