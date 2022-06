“Como ella tenía que salir al otro día a hacer unas diligencias, le dijo que todo quedaba listo. Le explicó que el jugo quedaba hecho, que quedaba con el celular cargado por si necesitaba hablarle y que quedaba la ropa y la camisa ordenados para ponérselas después del baño”, relató a EL COLOMBIANO su tía Luz Marina Livingston.

Al día siguiente, y con las primeras luces del amanecer, uno de los obreros que trabaja en la reconstrucción de la Isla de Providencia tras el paso devastador del huracán Iota, fue hasta la vivienda de la mujer por los alimentos que ella les prepara. En ese momento ella fue hasta la habitación del pequeño Neyker para despertarlo, pero su niño no estaba en la cama.

Todo estaba intacto

Ante la ausencia de Neyker, su abuela dio aviso a sus familiares. Lo más extraño es que en el cuarto todo estaba intacto, tal cual lo había dejado ordenado en la noche anterior la abuela del niño. Los zapatos y la camisa estaban en la mesa de noche, unos al lado de la otra, y el cuarto estaba en perfecto orden, tal como lo mantenía Neyker.

No había signo de violencia o de que alguien hubiera estado en el sitio y haber revolcado todo en su afán por llevarse al niño. Sin embargo, la familia del niño Neyker cree que alguien se lo llevó por la ventana.

“Cuando la abuela se dio cuenta de que él no estaba, miró la puerta principal y estaba trancada por dentro. En la casa todo estaba en perfecto orden. Creemos que alguien se lo llevó por la ventana, y era alguien que mi sobrino conocía porque él no salía con nadie extraño, no se iba sin permiso. Además, no era capaz de salir por la noche por el temor a la oscuridad y tampoco era capaz de saltar una ventana de dos metros de altura”, dice Luz Marina.