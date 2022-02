La Coalición Centro Esperanza ha tenido que lidiar con otra situación que genera incondormismo. Este medio conoció que a Juan Fernando Galán y a Sergio Fajardo no les cayó bien el pacto de no agresión de Claudia López y Gustavo Petro. Galán, quien ha mostrado distancia con López, cuestionó el acercamiento porque el acuerdo de la coalición fue enfrentar a Petro, no unirse a él. Mientras tanto, Petro confirmó alianza para la primera vuelta con fichas de la Alianza Verde como Carlos Ramón González (copresidente), y los congresistas Inti Asprilla y León Fredy Muñoz.