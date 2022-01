“El monopolio de las armas lo tiene el Estado”: Molano a transportadores

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López no dejó pasar por alto la decisión de Óscar Iván Zuluaga de ir en solitario en las elecciones presidenciales, pese a que como mandataria no debe participar en política. A través de su cuenta en Twitter, en tono burlesco, escribió: “¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”. Zuluaga le respondió: “si usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular. Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería”.