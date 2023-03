La cuestionable justificación de disidencias sobre desplazamiento forzado de excombatientes en el Meta

El hecho fue tan relevante que, luego de las denuncias, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al expresidente Juan Manuel Santos y a Londoño. En esas reuniones, ambos le manifestaron al jefe de Estado sus preocupaciones y le ofrecieron soluciones para la inseguridad de los exFarc.

Ahora bien, según el Estado Mayor Central, esos desplazamientos colectivos se dieron porque los excombatientes estarían cooperando con los otros dos grupos armados con los que esa guerrilla se enfrenta en varios territorios del país.

Textualmente, el EMC dijo en un comunicado que “los sucesos originados por el pedido a los excombatientes de la antigua zona veredal Mariana Páez de abandonar la región, obedecen a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia”.

Tal como lo narró ese grupo armado, “en reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto. Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona. Se les dijo, si quieren luchar que se uniformen para la guerra y no se mezclen con la población civil. El Estado es responsable y no las FARC EP, de los incumplimientos a quienes una vez entregaron las armas a cambio de bienestar personal”.