Esta semana Johnson & Johnson, fabricante de la vacuna Janssen, solicitó a la U.S. Food and Drug Administration (FDA) la autorización para aplicar una segunda dosis (refuerzo) del mismo biológico. Si bien, según la farmacéutica, el esquema de una dosis brinda una protección duradera, una inyección adicional protegería hasta un 94 % contra infección sintomática (estudio en curso). La petición fue hecha, por ahora, para mayores de 18 años. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA se reunirá el 14 y 15 de octubre para analizar los estudios y tomar decisiones. Sobre aplicar una dosis de otra vacuna, no hay nada definitivo todavía.