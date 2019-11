No vamos a poner un salario mínimo menor para los jóvenes: Duque

Durante la intervención del presidente Iván Duque en la clausura del congreso de Asocajas, el mandatario dijo que “a los que dicen que vamos a poner un salario mínimo menor para los jóvenes no es cierto. Y por eso le digo a la ministra de Trabajo que en la comisión tripartita también se haga un análisis con los expertos para encontrar la manera de bajar el desempleo juvenil”.

Otro de los puntos que destacó es que Colpensiones no se acabará, por el contrario será fortalecida como un instrumento para todos los colombianos, ya que esta ha sido una entidad que ha entregado beneficios a los colombianos, por lo que no se puede acabar. Duque también señaló que aún hay varios retos por superar en Colombia, pero la única forma de superarlos es no fracturando o dividiendo al país, sino uniendo fuerzas para la construcción de una sociedad equitativa.

El vehículo para lograr eso ha sido el emprendimiento. “Esto nos permite cerrar brechas (...). Además, resaltó que mientras más empresas haya, más empleo formal se genera y más equidad”.

Duque aseguró que no va a acompañar ningún proyecto que debilite el sistema de las cajas de compensación y también le agradeció a las cajas su papel en el deporte.

Durante la clausura del 31° Congreso Nacional de Cajas de Compensación Nacional estuvieron presentes el presidente Iván Duque, la ministra de Trabajo, Alicia Arango y Adriana Guillen Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas, quienes durante una hora de conversación destacaron la importancia de las cajas de compensación en el desarrollo del país y la generación de bienestar para los ciudadanos de todos los rincones del país.

Dentro de los puntos que destacó Guillen Arango estuvieron que “las cajas de compensación familiar en las regiones movilizan el PIB nacional y dinamizan la economía, construyendo así el patrimonio social más grande del país a lo largo de 65 años de operación” y que “las cajas de compensación familiar y su trayectoria como operadoras, administradoras y gestoras de servicios de cultura, recreación, turismo, salud, hábitat, educación, etc., muestran la incidencia de estas entidades en la productividad y competitividad del país”.

Además, la presidenta ejecutiva del gremio destacó que las cajas están cumpliendo 65 años. “Hay dos razones que explican la trayectoria de las cajas. La primera es la generación de bienestar y, segundo, la simbiosis que se ha generado entre las políticas públicas del Estado y las cajas”, añadió.

Más de 3,5 millones de colombianos han dejado la pobreza y han avanzado a la clase media, dijo Guillen Arango, quien también señaló que no es viable pensar en la movilización social sin aliados como las cajas de compensación.

Tras la intervención de la líder gremial, el presidente Duque aseguró que “equidad es bienestar en una sociedad. Por lo que las cajas de compensación son sinónimo de un feliz encuentro entre los empleadores y los trabajadores”. Además, el mandatario señaló que será un defensor de las cajas de compensación porque cree en su aporte.

Además, Duque dijo que vivimos en un mundo lleno de contrastes. Por ejemplo, “vemos empresas que tienen un capital que supera el PIB de algunos de los países más pobres de África. A su vez, hay miles de personas en el mundo que no tienen acceso al agua, en una época en la que las sociedades están avanzando con la adopción de nuevas tecnologías”.

Pensando en la inequidad, que no solo es una característica del mundo en general, sino que afecta a Colombia, no hay que perder de vista que “el sistema de las cajas de compensación muestra que es posible cerrar brechas, ya que las compañías no se fortalecerían o no crecerían, si no es por la fuerza motora de los trabajadores que a diario aportan desde sus conocimientos, experiencia para generar crecimiento”, dijo a Duque.

Además, el mandatario señaló que gracias a aliados como las cajas de compensación, hoy en día el Gobierno trabaja y va por buen camino para cumplir las metas que se ha propuesto en materia de equidad. Entre los objetivos se destacan llevar conectividad a las zonas más apartadas del país, educación superior gratuita de calidad para los jóvenes de escasos recursos y otros.

Otro de los avances en materia de equidad que se han llevado a cabo durante los 15 meses de gestión del Gobierno de Duque es que se tiene previsto el mayor porcentaje de recursos de la historia del país. “Esto es una muestra de que desde que llegamos al Gobierno siempre hemos trabajado por alcanzar la equidad”.

“Las cajas de compensación y el Gobierno hacen posible a través de su trabajo una Colombia con más equidad”, dijo Duque.