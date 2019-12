Duque presentó la terna, pero el fiscal se demora

Por eso, el presidente Duque había dicho en junio que sería prudente con la elección de la terna, pues “la Corte no está completa. Voy a tomarme esta semana y tal vez la siguiente para esperar que la Corte surta ese proceso de llenar las vacantes”. Hoy, seis meses después y sin que el alto tribunal haya suplido ni una de las sillas vacías, parece que la paciencia de Duque se agotó y terminó por radicar oficialmente su lista de candidatos a fiscal.

Con la reciente salida del magistrado Rigoberto Echeverri, quien culminó su período el pasado viernes, ya son 7 las vacantes en la Sala Plena. Y aunque el Consejo Superior de la Judicatura ha sido oportuno en entregar al alto tribunal las listas de candidatos para nombrar nuevos magistrados, los togados aún no se ponen de acuerdo para elegir a sus compañeros y se han enfrascado durante 11 meses en un tire y afloje político.

El consejero presidencial para los Derechos Humanos y los asuntos internacionales es abogado, especialista en Relaciones Internacionales, magíster en Historia y doctor en Derecho Público. Ha estado dedicado a la academia y ha sido asesor jurídico de varias entidades. Conoció al presidente Duque desde la época universitaria, ya que compartieron aulas en la Universidad Sergio Arboleda. Durante la negociación entre el Gobierno y las Farc estuvo cerca de la negociación de la justicia. Incluso fue autor de un libro sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en el cual argumentaba que la JEP no era un tribunal para la impunidad sino para dar verdad y justicia a las víctimas. Poco después fue candidato a magistrado de ese nuevo sistema, sin embargo, no resultó seleccionado por el Comité de Escogencia. Fue el momento en que empezó su giro ideológico. Ha sido consejero de Duque desde la campaña y a él se le atribuye en parte las objeciones presentadas por el mandatario a la ley estatutaria de la JEP, que se hundió en el Congreso. Barbosa tiene una ventaja de cara a su candidatura como fiscal: no tiene mayores impedimentos, que fueron justamente el palo en la rueda durante la administración de Néstor Humberto Martínez. En contra tiene su inexperiencia como litigante.