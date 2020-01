Cuando la pobreza también se refleja en el aprendizaje

Doddy Cifuentes, docente del Bajo Cauca antioqueño, plantea otros retos, como cambiar el contexto en el que se brinda la educación a los estudiantes en su región: pobreza y conflicto armado. “Es más difícil ver que un niño llega sin comer o con miedo por lo que se tiene que vivir”, dice Cifuentes, quien señala que en ese momento se deben explorar otros mecanismos de enseñanza, que se enfocan en el entorno socioemocional. “Con todas las dificultades que tengamos, debemos velar porque ese niño no pierda la posibilidad de educarse, pero debemos ser un motor que le permita al estudiante entender su contexto, para que no deje el colegio y se vaya por el camino de las drogas, las armas o la prostitución”. Sobre esto, Cecilia Dimaté, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación del Externado, sostiene que no se debe dejar de lado la academia para brindar apoyo socioemocional, porque “Si solo nos dedicamos lo socioemocional, pero lo dejamos sin el aprendizaje básico (leer y escribir), no hicimos nada”.