En la política, ha sido gerente en Antioquia de las pasadas campañas presidenciales de Petro, y fue candidato a las asambleas de Córdoba (2011) y Antioquia (2019), aunque no salió electo.

La mayoría de su vida profesional la ha desarrollado en el sector privado y la academia. Nunca integró la comunidad de Inteligencia del Estado, una cuestión que le han criticado a los otros funcionarios designados por Petro en entidades del mismo gremio, como la DNI y la UNP (ver recuadro), pero para Llinás eso no es una desventaja.

EL COLOMBIANO conversó con él sobre su rol y sus retos al frente de la Uiaf.

¿Qué misión le puso el presidente Petro cuando lo designó en el cargo?

“Luchar contra la corrupción, como la prioridad, y desmantelar las economías ilegales”.

Pero la corrupción es un fenómeno muy grande, ¿qué va a priorizar?

“Lo que ha dicho el Presidente es que la corrupción es la madre de todos los males, si no la hubiera, no habría narcotráfico, ni trata de personas ni contrabando. Esto no solo tiene que ver con particulares, sino con servidores públicos que se han prestado para cohonestar con criminales y afectar a las organizaciones estatales que tienen que ver con la supervisión y vigilancia de puertos marítimos, aeropuertos, y demás. El Presidente lo que ha dicho es: vigilemos también a los funcionarios y cuidemos el presupuesto público. Esa es una prioridad de la Uiaf”.