Al empresario Mario Hernández lo viene tentando la política desde hace tiempo. Dice que heredó la vena de su padre, que fue un político importante de Santander y en los últimos años ha sido un contradictor muy fuerte de los dirigentes de izquierda.

Ahora, el expresidente Álvaro Uribe lo postuló como posible cabeza de lista para el Concejo de Bogotá y aunque él asegura que tiene que pensarlo con calma, porque de él dependen unos 2 mil trabajadores en el mundo, dice que le gustaría por gratitud con el exmandatario.

Mientras se decide, arremetió de nuevo contra el gobierno del presidente Petro y planteó algunos de los temas sobre los que el sucesor o sucesora de la alcaldesa Claudia López debería centrar su programa en un próximo gobierno.

Pregunta: ¿Tiene ya respuesta para el presidente Uribe que volvió a mencionar su nombre como posible cabeza de lista al Concejo de Bogotá? ¿Cómo ve esa opción?

Mario Hernández: Soy uribista, hincha del Centro Democrático, muy agradecido con lo que el presidente Uribe ha hecho por el país. Para mí es un honor que él me escoja encabezando la lista al Concejo de Bogotá, pero yo tengo que pensarlo, puesto que de mí dependen unas 2.000 personas en el mundo.

Pertenezco a muchas juntas directivas y la empresa me necesita. Tengo que mirar. No es que no esté contemplando la opción. Lo voy a analizar. Me gustaría hacerlo por colaborarle al presidente Uribe, colaborarle al Centro Democrático y colaborarle al país. Y que esto sea un ejemplo para que todos los empresarios ayudemos, no buscando cosas para nosotros, sino para construir una mejor comunidad.

Pero, la política si viene tentándolo ya desde hace un tiempo, ¿no?

Siempre he apoyado a todos los políticos que vienen a mi oficina. Tengo carta de todos los presidentes. Tengo medallas, de la Cruz de Boyacá para abajo. He ayudado a construir un país, con una condición de que no me ofrezcan cargos ni negocios con el Estado, que no me interesa. Mi papá era un político importante de Santander. Creo que heredé esa vena política, pero he tenido claro que “zapatero a tus zapatos”. Tengo que cuidar la tienda.

¿Cómo ve la situación actual del país, después de unos tres meses más o menos de gobierno Petro?

Tenemos muchos problemas. Hay que esperar. Ya no es el Partido Liberal ni el conservador, sino la izquierda, adicionalmente. Lo mejor es que a la izquierda le fuera bien y acabara con la pobreza, pues a todos nos iría mejor. Ojalá puedan cumplir, pero hay que esperar un año de gobierno. Estos 90 días no son muy alentadores.