La razón fue que al Benedetti posesionarse como embajador, la Corte perdió total competencia. La Fiscalía ya respondió y coincide con que la Sala Especial ya no es competente para continuar con la investigación y designó al fiscal Gabriel Jaimes en el caso Benedetti.

Sin embargo, la togada Lombana le entregó el pasado 14 de septiembre una carta al fiscal Francisco Barbosa donde contradice a los magistrados porque, según ella, los procesos contra el nuevo embajador se abrieron durante su periodo legislativo, por lo tanto, alega que el expediente debe volver a la Sala Especial de Instrucción.

“Los delitos por los cuales se procede en contra del exsenador Benedetti Villaneda, tienen relación con sus funciones como congresista, toda vez que se habrían consumado durante el ejercicio de su cargo, y por haber instrumentalizado para ello a una de las colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, conforme lo revela la prueba recaudada hasta el momento”, dice la carta.

En el comunicado, la magistrada expone trece razones más para que el expediente de Benedetti regrese a la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, Lombana da cuenta de la falta de facultades del magistrado Reyes para adelantar el proceso de traslado del expediente a la Fiscalía, puesto que “el magistrado apenas tenía asignado el proyecto de decisión de la recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente, ya que esa calidad no me había sido despojada, al no haber resuelto el incidente”.

A Benedetti se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.