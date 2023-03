Fiscal Barbosa lanza fuerte alerta por la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca: ¿Nadie la quiere cuidar?

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo Barbosa durante su intervención.

Si bien el fiscal le dijo a Márquez que velar por su seguridad no eran funciones del ente investigador, le aseguró que la iban a acompañar hasta donde fuera posible. “Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, añadió el fiscal.