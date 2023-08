A todos ellos, pero en especial al general (r) , la madre de Erika Castañeda –una niña de 13 años víctima de este delito– le dijo “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija era una guerrillera”.

Justo ahí, en medio de ese contexto del inicio de los 2000, fue que Montoya llegó a la IV Brigada y cambió los métodos en que las tropas trabajaban.

“Todo empezó ahí, diría yo. El general nos exigió que a partir de 2002 no se iban a medir los resultados operacionales por litros de sangre sino por barriles. Esa era una orden de aumentar las bajas”, declaró ante la JEP el subteniente José Alejandro Ramírez, subalterno de Montoya en esa época.

La presión era tal, que la Jurisdicción pudo corroborar que el general (r) hacía unos programas radiales diarios en los que ordenaba dar resultados a como diera lugar y entregar “litros de sangre”.

Otro de sus subalternos lo describió así: “Nosotros teníamos que reportarnos diciendo ‘buenos días mi general me reporto sin novedad y sin litros de sangre‘. Si no decía litros de sangre me llamaban la atención y me hacían repetir todo de nuevo”, dijo el sargento (r) Ever Ospina.