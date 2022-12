El Gobierno de Gustavo Petro ya contempla la posibilidad de comprarle a los cocaleros el cultivo de la hoja de coca, pero todavía no es claro cómo serán los mecanismos que pretenden transformar el uso ilícito de la planta a productos que aprovechen sus principios activos.

Pero ya le ha saltado polémica y precisamente, quien ha sido escéptico con este tema es Estados Unidos, quien advirtió que esto podría desencadenar problemas de ilegalidad mayores y sugirió que se realice una transición planeada.

Frente a eso, el director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, aseguró que se está valorando la idea de compra porque buscan aprovechar los usos legales de la hoja de coca que tiene 14 principios activos. En este sentido, lo que propone el Gobierno nacional es industrializar los cultivos ilícitos y crear planes alternativos para sacar otros productos con la hoja de coca.

Sin embargo, según Daniel Mejia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exdirector del centro de estudios de seguridad y drogas - CESED -, esta propuesta no es viable en el sentido de que “el mercado de la hoja de coca es muy pequeño, no llega al 1 o 2% y tenemos más de 200 mil hectáreas sembradas. En ese sentido, no hay un mercado fuerte para hacer derivados legales”, apuntó el especialista.