De hecho, ser tocayos le sirvió a los Rodríguez para zafar de una amenaza que les hizo Henao luego de que se filtrara el apodo el “Hombre del overol”. Por eso resolvieron ponerle así a Sánchez, quien era su socio y amigo. “Él (Gilberto) me manda a decir: ‘perdón, mi hermanito, pero me tocó tirarlo de cabeza porque me están matando la familia”, dijo al respecto Sánchez.

Una fuente de la Policía que participó en la lucha contra el narcotráfico en esos años aciagos, le dijo a EL COLOMBIANO que “el verdadero ‘Hombre del overol’ fue Jose Orlando Henao, a Sánchez le decían también así para desorientar”.

En fin, una maniobra distratora que incluso aún confunde a más de uno en medio de la deportación de Sánchez al país.