Sin contar los exquinteristas que llegaron de la mano de Eugenio Prieto. En los pasillos esperan que el gobernador demuestre mano firme para no dejar que la politiquería sea la que gobierne Antioquia.

Como se sabe esta semana los tres presidentes de las altas cortes eligieron al nuevo registrador nacional de una lista de 10 a la que llegaron los mejores puntajes del examen. Lo que no se ha dicho es que una pregunta de la entrevista fue definitiva para la decisión final: “¿usted ha tenido un problema ético en el ejercicio de su profesión y cómo lo ha enfrentado?”.

Varios de los mejor puntuados dijeron que no, mientras que Hernán Penagos Giraldo no solo dijo que sí, si no que explicó con suficiencia cómo lo resolvió. Su entrevista, en general, fue mejor que las de los demás candidatos. Por eso el hecho de que hubiera obtenido el octavo puntaje en las pruebas de competencia lo superó con solvencia en su comparencia ante los magistrados.