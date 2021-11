Juan Diego Gómez, presidente del Senado, fue hospitalizado por infección respiratoria

En teoría, el espectro del centro es aquel que está en el intermedio de posiciones de derecha como de izquierda en el ámbito político. Sin embargo, en la práctica, en un panorama como el colombiano en el que la mayoría de los precandidatos presidenciales se autodenominan de centro, la definición de ese espectro puede tornarse ambigua. Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, esa es una noción que tiene al menos dos sentidos principales. “El primero es el sentido de simple ubicación relativa, que trata de ubicarse en un punto medio entre la izquierda y la derecha, sería un tipo de ‘centro de gravedad’. En parte esto explica por qué todos quieren ser de centro, porque así se definen como quienes tienen más posibilidades de llegar a todo el mundo”, dijo el académico. Por otro lado, Basset planteó que en términos del contenido doctrinal el centro es lo que más se aparenta al liberalismo “siendo la derecha más parecida al conservatismo y la izquierda al socialismo. En ese sentido se podría hablar que en el centro podrían ubicarse posiciones liberales, por ejemplo, en materia de equidad, el aborto, las drogas y otros temas”, apuntó. Por su parte, Carolina María Horta Gaviria, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la UPB, expuso que desde el pensamiento político de los partidos el centro podría considerarse como un lugar sin un perfil ideológico definido, sin embargo señaló que también se presta como una estrategias para lograr alianzas. “Cuando hablamos de centro nos podemos referir al lugar donde todas las fuerzas políticas y los personalismos puedan sentirse identificados porque no habría diferencias muy marcadas frente a temas ideológicos”, dijo la analista. En ese sentido, la docente universitaria acotó que la opción de autodenominarse de centro puede ser una estrategia política con la que se da lugar a la posibilidad de hacer alianzas y “cierto cooperativismo” para encontrar un punto de equilibrio en ciertos temas. “Una reflexión en ese sentido es que el centro debería tener claridad frente a cuál es la agenda política que aglutina sus pensamientos. Hay que tener en cuenta que hay temas que no dependen de espectros, como los Derechos Humanos”, apuntó.

En medio del reiterativo discurso en torno a quién pertenece y quién no al centro político, de parte de los precandidatos presidenciales se ha desviado la atención frente a la escasa participación de las mujeres entre los nombres de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño el próximo año. En el partidor presidencial que integran las tres grandes coaliciones, a la fecha solo figura una mujer: Francia Márquez, del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Así las cosas, este es un escenario totalmente diferente al de las elecciones presidenciales de 2018, donde los tres principales candidatos presidenciales tenían como fórmula vicepresidencial a una mujer, así: Iván Duque con Marta Lucía Ramírez, Gustavo Petro con Ángela María Robledo y Sergio Fajardo con Claudia López. Ante esa situación, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que la participación de las mujeres de cara a las elecciones presidenciales es diminuta, así como para las elecciones legislativas, donde está en riesgo que en las listas haya paridad de género, ya que la Corte Constitucional no ha aprobado el nuevo Código Electoral. “La paridad en las listas al Congreso para 2022 está en riesgo. Alertamos la poca participación de las mujeres. Falta claridad en las reglas de juego, pues la Corte Constitucional todavía no ha dado el aval a la paridad de género en las listas como lo plantea el Nuevo Código Electoral”, expuso Barrios, quien aclaró que así las cosas las listas no serían 50 % mujeres y 50 % hombres, sino que seguirían siendo 70 % hombres y 30 % mujeres. Ante esa falta de cuota femenina para las presidenciales, este lunes Juan Fernando Cristo invitó públicamente a Íngrid Betancourt y a Ángela María Robledo a que hagan parte de la Coalición Centro Esperanza como precandidatas presidenciales y vayan a la consulta. “Colombia necesita más mujeres en la política. Mujeres valiosas compitiendo por la candidatura de la Coalición Centro Esperanza. Por eso, invito a Íngrid y a Ángela María a participar en nuestra consulta presidencial”, dijo Cristo.