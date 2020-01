El Sena se propone llegar a 9,5 millones de colombianos

Wilson Bolívar, decano de la Facultad de Educación de la U. de Antioquia, sostiene que aunque es una entidad que cumple, no puede bajar la guardia y fortalecer los procesos de calidad y autoevaluación. “No quiero decir que no se hagan, pero son aspectos que se pueden mejorar”. Asimismo, señala que es importante que se mantengan las alianzas con otras entidades universitarias, fortalecer la inversión, que siga ampliando su rango de acción y que logre determinar que lo que se logra en una región no necesariamente sirva en otras regiones. “El Sena lo ha tenido claro, pero es bueno plantear que no se baje la guardia”.