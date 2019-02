Israel y Palestina se encontrarían en audiencia de la Corte Constitucional, ¿por qué?

Luego de que el canciller Carlos Holmes Trujillo le envió una carta a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, en la que le pide no convocar a los embajadores de Israel y Palestina a una audiencia pública sobre el TLC entre Colombia y el país hebreo, la magistrada anunció que estudiaron la petición y no accederán a dicha pretensión.

“Estudiamos la petición que nos hizo el Canciller, de manera respetuosa, entendiendo su preocupación que son intereses de Estado. La convención de Viena establece unos límites muy importantes en la intervención de los Estados en asuntos internos, nosotros somos Estado que defiende soberanía, pero llegamos a la conclusión que nosotros debíamos decirle al canciller y al mismo tiempo a los embajadores que la intervención no es hacer referencia a aspectos políticos, ni asuntos internos con incidencia en terminaciones colombianas”, aseguró.

Lea también: Países a los que la historia no ha dejado existir

Ortiz confirmó que le van a enviar un documento formal a los embajadores, en el que se dará una directriz de los temas que abordarán en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero en las instalaciones de la Corte Constitucional.

“La intervención que nosotros le vamos a pedir es absolutamente voluntaria, los embajadores deciden si vienen, tienen toda la libertad de no atender la invitación que hacemos”, precisó la magistrada.

Lea también: Palestina, el primer embrollo diplomático

Reiteró que le dirán de manera formal a los embajadores “que ellos no nos den opiniones políticas, no están aquí en un debate y menos uno territorial entre Palestina e Israel, nosotros no somos el escenario para ese debate”.

La carta, que fue emitida por el canciller este miércoles, dice: “se considera que invitar a embajadores a rendir conceptos en estas audiencias tergiversa la naturaleza de la discusión, pues le otorga un contexto político inadecuado a un proceso, exclusivamente jurídico, y además contradice su carácter eminentemente interno”.

Lea también: Duque mantendrá reconocimiento de Palestina como Estado

La Corte invitó a los embajadores para conocer su punto de vista y evaluar la viabilidad sobre el Tratado de Libre Comercio con Israel, acción que provocó el malestar de la Cancillería colombiana.