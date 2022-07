Pese a que no se conocieron imágenes del encuentro, Presidencia divulgó un comunicado de Ruiz detallando los temas que conversó con la esposa del presidente electo, Gustavo Petro , que pasará a asumir su lugar a partir del próximo 7 de agosto.

En el proceso de empalme que adelanta el gobierno saliente no podía faltar el encuentro entre María Juliana Ruiz , esposa de Iván Duque, y la primera dama entrante, Verónica Alcocer , quienes se reunieron este martes en la Casa de Nariño.

En línea con sus responsabilidades, que en pocos días comenzarán a ser asumidas por Alcocer, Ruiz le dijo a EL COLOMBIANO que será fundamental que el próximo gobierno priorice la nutrición como un “objetivo de Estado”. “Superar las muertes por desnutrición es un objetivo de país. Eso no tiene color, no tiene partido, ni religión. Salvar una vida no tiene contradictor”, le dijo la primera dama a este medio.

Además, “hay algo trascendental que sin duda es seguirse apoyando en la gestión social, seguirle dando la visibilidad, el reconocimiento, pero sobre todo las herramientas a la gestión social para poder arraigar esto en sus territorios”, puntualizó Ruiz.