“Empecé a marcarle al celular, pero no me respondía, al tercer intento me contestó una persona y me aseguró que era un agente del CTI. Yo le pregunté por qué él tenía el celular de mi hijo, qué había pasado con él y el agente me respondió que al parecer a mi hijo le habían robado el celular y que lo encontraron al interior de una casa, y que había varios heridos, por lo que me pidió que me trasladara de inmediato al hospital de Kennedy”, contó la mujer a Semana.

También detalló que en el centro médico le dijeron que su hijo estaba muerto. Fue entonces cuando empezaron las preguntas: “En medio de mi dolor, quería respuestas. Agentes del CTI, que estaban en el hospital, me informaron que a mi hijo lo encontraron muerto y totalmente desnudo y que el deceso habría obedecido a una sobredosis”, contó la madre.

A la mujer le pareció imposible que su hijo hubiese muerto a causa de consumo de estupefacientes. Y mientras seguía indagando sobre la razón del fallecimiento, la hermana del menor de edad estaba en Medicina Legal reconociendo el cuerpo.

A la hermana le dijeron que el cuerpo no tenía ningún rasguño, pero según contó en Semana, en la foto que le mostraron vio que estaba lleno de morados e hinchado. Desde Medicina Legal le dijeron que la razón para que el cuerpo estuviera así era porque el menor ya llevaba más de 12 horas muerto, pero las cuentas no cuadraban.