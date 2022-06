Por eso, EL COLOMBIANO habló con el registrador Nacional Alexander Vega para disipar las inquietudes, y su principal respuesta es enfática: “En Colombia no es posible ningún fraude electoral”.

-A partir de este lunes solo quedan 13 días para que Colombia vuelva a las urnas y se decante, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, por quien será su próximo Jefe de Estado. En ese escenario aún persiste el ruido sobre si habrá o no garantías electorales y trasparencia en los comicios; la alerta, pese a la tranquilidad que se vivió con la primera vuelta, ha salido de algunas campañas.

“La ciudadanía fue testigo de la agilidad y probidad del trabajo que desplegó la Registraduría en la primera vuelta, lo cual desvirtuó de tajo la narrativa malintencionada y falsa sobre fraude electoral. En Colombia no es posible ningún fraude electoral. Las campañas políticas, a través de los candidatos, apoderados y testigos electorales acreditados en las mesas y comisiones escrutadoras, tienen la oportunidad de presentar reclamaciones y solicitar recuentos”.

¿Habrá o no auditoría internacional sobre los softwares, y qué pasó con los 3.000 millones de pesos que dispuso el Gobierno para eso?

Pero, según tribunales, a los que usted ha estado citado a declarar, sobre el 13 de marzo sí hay indicios de un posible fraude...

“Debo aclarar que ninguna instancia judicial ni administrativa ha señalado que existen indicios de un posible fraude. Cursan procesos judiciales y administrativos en los que se ha solicitado a la Registraduría que demuestre cómo cumplió con sus funciones en la dirección de las elecciones de Congreso y que explique las circunstancias que propiciaron inconsistencias entre los resultados de preconteo y los de escrutinio para Senado. En todas estas instancias, la Registraduría ha podido demostrar, con pruebas, la inexistencia de fraude electoral; y también será inexistente en la segunda vuelta presidencial”.

¿Al Pacto Histórico sí le aparecieron más de 500.000 votos en el escrutinio, como ellos lo han dicho sus propios voceros? Gustavo Petro ya habla de 700.000...

“He manifestado en múltiples escenarios que la no transmisión de votos en el procedimiento informativo y no vinculante del preconteo para Senado del Pacto Histórico y otras agrupaciones políticas obedeció principalmente a la contaminación visual, a los tachones que fueron introducidos en los formularios E-14, desconociendo los lineamientos oficiales de la Registraduría y siguiendo instrucciones de terceros a través de redes sociales”.

Pero, ¿eso se traduce en que sí aparecieron votos?

“Esta votación no apareció por arte de magia, ya que los datos estaban consignados por los jurados en los formularios E-14 y pudieron ser evidenciados por las campañas y la ciudadanía, precisamente, porque la propia Registraduría los publicó rápidamente en la página web de la entidad y se los entregó en formatos de archivo plano a las fuerzas políticas. La Registraduría les brindó las herramientas para el ejercicio del debido proceso. Con los resultados de la primera vuelta quedó demostrado que, cuando no se introducen elementos externos al proceso electoral por parte de fuentes no oficiales, este funciona”.