En este punto la pregunta ya no es si el Estado debe o no construir más hospitales en los departamentos en los que la oferta de servicios de salud en reducida en comparación con las grandes ciudades. La pregunta es cómo se hace, en dónde y qué servicios prioriza.

Por otra parte, el investigador de la Universidad de Harvard, Johnattan García, añade que hasta hay jurisprudencia que sugiere que en las zonas rurales debería plantearse un modelo de salud distinto. De manera que la Corte Constitucional “llegó a la conclusión de sugerirle al Congreso plantear un modelo distinto de salud rural” porque, argumenta García, “el actual no funciona en que deja a todos los centros de salud por su lado cada uno y no existe un incentivo del sector privado para la ruralidad”.

Preocupaciones por la reforma

Aunque los expertos consultados por este diario coincidan en que fortalecer la salud en la ruralidad es un punto fuerte de la reforma, reconocen que todo podría quedar en buenas intenciones si el coletazo de los cambios en el sistema es muy abrupto.

Así lo plantea el exministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, al expresar que la reforma a la salud “hace una cantidad de aseveraciones, algunas ciertas, pero no da una solución porque el modelo planteado va a ser crítico para los pacientes de alta y mediana complejidad”. Y agrega que “no está claro quién garantizará el transporte aéreo y fluvial de personas que lo requiere, pues eso está garantizado hoy por las EPS”.

Entre tanto, el Congreso se prepara para el inicio del segundo debate de este proyecto en medio de protestas que algunos gremios de salud protagonizaron este miércoles frente al Capitolio con más de 90 mil firmas con las que piden hundir la reforma. Y los partidos ya no están alineados.

La telemedicina es una opción para cerrar la brecha: Johnattan García

¿Cuál es el mejor camino para cerrar la brecha de inequidad en el acceso a servicios de salud en Colombia?

Agrupar todos los prestadores de salud que están en la zonas rurales para que sea solo una la que garantice el acceso a servicios de salud. Así como en Bogotá existe una red de hospitales, también debe haber una rural. Una de las situaciones más complejas de la ruralidad es que la demanda de servicios es muy baja para lo que significa invertir en infraestructura física. Si se agruparan los recursos y se administraran bajo una figura, como una sola IPS pública que tuviera representación en varias zonas, ayudaría a que se disminuyeran los costos. Y se debe utilizar la tecnología. Muchas veces el acceso a especialistas no requiere de la presencialidad y será más difícil lograr en el cotro plazo llevar especialistas a la ruralidad si no se echa mano de la telemedicina. Sobre todo en ciertas áreas donde se pueden usar estas tecnologías, para eso hay que garantizar buena conectividad.

¿La reforma atiende bien esa brecha que existe en el acceso a la salud?

Hay problemas, porque la inversión en infraestructura que planea es a 10 años y que el Estado invierta $1,5 billones al año en construir centros de atención primaria en salud. Mi preocupación es que está diseñado de una fora que no controla el gasto en salud. Y si en el corto plazo el sistema no es capaz de controlar el gasto de la reforma, puede que esos fondos que se van a utilizar en inversión de nuevos prestadores de salud, sean usados para costear en otros gastos: que resulte tan insostenible que la plata que debería ir a las zonas rurales termine pagando deudas.

¿Con qué criterio se debería invertir en infraestructura médica en esas zonas?

Es importante invertir aún si los territorios no están listos. El sur del país no debe depender de los servicios de Villavicencio (Meta). De manera que se deberían hacer centros de referencia en la Amazonía y en Vaupés para por lo menos tener opciones más cercanos a las que existen. Sí vale la pena hacer inversiones, pero no estoy de acuerdo en que el subsidio a la oferta no genera incentivo de innovación, sino que simplemente se cobra. También el problema con eso es que el manejo de esos recursos es poco transparente. Es bueno que la reforma lo aborde, pero si no es sostenible financieramente, no habrá recursos necesarios.