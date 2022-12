“No me vaya a reventar, socio“, dice el hombre amarrado a un árbol mientras otra persona lo cachetea y le pregunta si la mamá cuando era niño no le pegó mientras le dice que eso no se hace.

Un testigo que presenció todo justificó que hubieran amarrado el presunto ladrón, afirmando que este se había comportado de forma muy agresiva cuando le reclamaron por sus actos.

Después de los golpes y ante los ojos de todos, el supuesto ladrón dice que ya llamó su cuñado, que es policía.