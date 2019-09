En panfletos, supuesto Cartel de Sinaloa se adjudica atentado y amenaza comunidades del Cauca

Las comunidades indígenas del norte del Cauca denunciaron una serie de amenazas contra la vida de los integrantes de la guardia por parte de un grupo de narcotraficantes, al parecer, el Cartel de Sinaloa.

Esta situación ocurre un día después de que en alrededores del municipio de Suárez, en ese departamento, circulara otro panfleto firmado supuestamente por el cartel mexicano, en el que se atribuía la masacre de seis personas, entre ellas Karina Sierra, excandidata a la alcaldía.

“Con nosotros si se trabaja derechito, con nosotros no se juega y a todo aquel que no quiera trabajar con nosotros le va pasar lo mismo”, amenazaba el volante, que se conoció luego de que el Gobierno señalara a Leider Noscue, alias “Mayimbú”, disidente de las Farc, como presunto autor del atentado. Sobre la autenticidad de los panfletos, no se pronunció ninguna autoridad civil o militar del Cauca.

El llamado de alerta fue hecho por Mauricio Capaz, uno de los integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, quien expuso el segundo panfleto en redes sociales. En él se lee la advertencia que se le hace a la guardia indígena para que no “interfiera en la producción o comercialización” de narcóticos. El mismo está firmada así: CDS, nueva generación.

“Es muy preocupante que se generen estas amenazas tan directas, porque precisamente ahora nuestra guardia indígena está ejerciendo un trabajo constante de protección del territorio y de las comunidades, entonces no hay que desestimar estas amenazas que circulan en diferentes espacios, como esta, firmada de esa forma y que uno se pregunta si es el Cartel de Sinaloa”, manifestó Mauricio Capaz a la hora de referirse a la llegada de organizaciones armadas a sus territorios.

No es para menos la preocupación. El mensaje intimidatorio es directo: “Y le pedimos el favor a la guardia indígena que no se metan con nosotros, por que a nosotros no nos importa masacrarlos como un animal y tengan en cuenta que mercancía que nos quiten, tenga seguridad que los vamos a masacrar, así sea mucha la guardia indígena, así que por eso les advertimos”, es la sentencia que se lee luego de anunciar la llegada a los municipios del norte del Cauca, como Jambaló, Toribío, Corinto, Miranda, entre otros.

Para el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete Vivas, no son nuevas las amenazas contra sus comunidades, más cuando está en acción el plan de vida y de liberación de territorio que los nativos adelantan en esta zona del país.

“Si toca morir por hacer respetar la vida y los territorios, entonces morimos, pero nuestra posición de no permitir acciones que desarmonicen a las comunidades no es negociable, sea quien sea pero vamos a seguir en esa lucha, a pesar de los asesinatos y amenazas”, dijo Hermes Pete Vivas al referirse a esta nueva amenaza.

El líder nativo también expuso la postura de estas organizaciones de capturar y castigar, con cárcel, a los disidentes de la entonces guerrilla de las Farc, cuando estos están delinquiendo en sus resguardos.

“Nuestra guardia no va a parar, hemos capturado gente de los grupos armados y enviados a San Isidro en Popayán, porque nuestra postura es de una organización social y no armada, de proteger nuestros espacios por encima de nuestras vidas, como dice nuestro himno”, agregó Hermes Pete Vivas.

Acciones de la Fuerza Pública

A la par con esta situación, están las acciones de la Fuerza Pública en las vías principales de estos municipios, como fue el caso de la captura, a principio de esta semana, que hizo la Policía de dos sujetos al ser sorprendidos transportando 250 kilogramos de marihuana creepy entre Jambaló y Silvia.

En un solo día las autoridades pueden decomisar hasta tres toneladas de este alucinógeno en las carreteras del norte del Departamento.

Ahora bien, las intimidaciones arrecieron durante esta última semana, luego que las autoridades nativas, junto con las directivas de la Compañía Energética de Occidente, CEO, los funcionarios de Gobierno de los municipios en mención y la comunidad acordaran adelantar la desconexión de las redes eléctricas de los invernaderos de marihuana creepy.

De hecho, en municipios como Corinto, se registró el robo de tres camionetas de la CEO, así como la

retención ilegal de contratistas de la misma, cuando buscaban retirar las conexiones eléctricas ilegales, como forma de combatir el fenómeno del narcotráfico en el Cauca.

“Por ejemplo, en la vereda El Damián no hubo continuidad con los trabajos iniciados durante la semana pasada, debido a que sujetos desconocidos y en motocicleta; solicitaron el retiro inmediato de nuestro personal. Ante esta situación y para no poner en riesgo nuestra operativa decidimos que el personal se retirara”, explicó el gerente técnico de la CEO, Javier Torres Niz.

Entonces, de comprobarse que detrás de las amenazas a la guardia indígena está el Cartel de Sinaloa, se ampliaría el número de organizaciones delincuenciales, como ‘Los Pelusos’ y las disidencias, que luchan por el control de estos municipios en su afán de beneficiarse del narcotráfico.