Después explicó cómo se hizo el traslado del hombre desde Panamá hasta Colombia, y afirmó que el ciudadano norteamericano no había querido acceder al derecho de una llamada a un familiar para informarle sobre su captura.

Después de la intervención de la Fiscalía, los representantes de la Defensoría y la Procuraduría expresaron su preocupación por saber si se le estaba respetando el derecho a Poulos de que se le hiciera una traducción de lo que estaba exponiendo el fiscal en su relato de la captura, porque de no ser así se debía cancelar la audiencias.

Después, el juez autorizó la intervención del abogado defensor de Poulos, quien de entrada solicitó que se declarara nula la orden de captura del ciudadano estadounidense porque no se cumplieron las garantías mínimas para que esta tuviera vigencia; ente otras cosas porque hubo un problema de comunicación con el imputado. En su intervención, el abogado defensor contrarió los argumentos que presentó el fiscal en su intervención.

También dijo que, en medio de lo mediático que ha sido el caso, las autoridades colombianas cometieron varios errores en el proceso de formalización de la captura. También dijo que el ciudadano no pudo hacer la llamada a un familiar porque no le han permitido acceder a su teléfono celular y no se sabe de memoria los números de sus familiares.