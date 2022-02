“Le daré garantías a Petro para que sea mi vicepresidente”

Para Francia Márquez el hecho de ser novata en la política electoral no implica que carezca de conocimiento en términos sociales, pues rescata los más de 25 años que lleva defendiendo las causas medioambientales y la lucha por la paz, especialmente en el Pacífico colombiano.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la precandidata presidencial aclaró que ya resolvió las discusiones con miembros del Pacto Histórico, pero insistió en que la lista al Senado se quedó sin candidatos afro; planteó que apoyaría un acercamiento con la Centro Esperanza; y descartó que tenga relación con Cambio Radical por la polémica foto que se tomó junto a Temístocles Ortega.

La defensa ambiental ha sido una de sus banderas. ¿Qué tan importante será en su aspiración presidencial?

“Mucho. Hoy pensar en desarrollo implica frenar la crisis ambiental. Eso implica acciones del tránsito de la economía extractivista a una sustentable. Eso pasa por repensar un sistema de producción agroecológico, mi sueño es que el primer renglón de la economía sea la soberanía alimentaria. Hoy muchos colombianos mueren de hambre producto de la crisis ambiental y del fracaso de un modelo económico que no es capaz de alimentar a su propia gente”.

Algunos la critican por su poca experiencia en política electoral. ¿Qué responde?

“Eso no es una debilidad. Colombia ha tenido políticos tradicionales con mucha experiencia, pero esa experiencia hoy nos tiene siendo un país con hambre, nos han hecho padecer conflicto armado por décadas. Yo tengo otra experiencia en resistencia social, en propiciar escenarios de paz, proteger el medio ambiente, la vida, las luchas sociales, desde ahí quiero construir”.

El pasado fin de semana usted posó en una foto con Temístocles Ortega, candidato al Senado por Cambio Radical. ¿Qué fue lo que pasó ahí?

“Esa foto fue en el Cauca, mi territorio. El sábado pasado hubo una reunión con distintos sectores políticos y fui invitada a ese espacio con 2.000 jóvenes. En esos escenarios es difícil decirle que no a las fotos en una tarima. Me tomaron foto con todos y ahora dicen que me vendí al uribismo, eso no es así, no tengo alianza con Cambio Radical”.

Su aspiración va subiendo en encuestas y se le ha visto detrás de Gustavo Petro...

“Los resultados de las encuestas son importantes, pero el sondeo más importante es en las urnas. Espero seguir aumentando el reconocimiento en el país, pero es una carrera contra el tiempo porque el 15 de marzo son las consultas”.

El acuerdo de la consulta del Pacto Histórico es que el segundo será fórmula vicepresidencial. ¿Usted ve a Petro como su fórmula?

“No puedo dejar por fuera a Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade. Si Petro es segundo, le daré garantías para que sea mi vicepresidente, es importante aclarar que somos coequiperos pero también somos competidores. Espero ganar la consulta y que sea una oportunidad para que una mujer gobierne el país”.

¿Cómo está la relación con sus compañeros del Pacto?

“Este es un escenario de construcción desde la diversidad. Estoy segura de que ahí están las posibilidades de cambio”.

¿Y el tema de la lista al Senado y la exclusión de sus candidatos en qué quedó?

“Para nadie es un secreto que a los candidatos de Soy Porque Somos al Senado los excluyeron de la lista del Pacto, ellos decidieron renunciar por no les dieron prioridad”.

Usted dijo que por encima de ellos prefirieron a Alex Flórez, la cuota de Daniel Quintero. ¿Qué opina de ellos?

“No tengo un concepto porque ni a Alex Flórez ni a Daniel Quintero los conozco, pero a causa de esa situación estoy apoyando a Soy Porque Somos en la Circunscripción Especial de las Comunidades Afrodescendientes”.

¿O sea que convive con personas con las que tiene diferencias como Roy Barreras, Alfredo Saade y el posible ingreso de Luis Pérez?

“Sí, cuando lleguemos al poder tendremos que pactar con todo el país. No vamos a gobernar para unos, sino para todos. Tendremos que sentarnos con los sectores incluso que nos han hecho la vida miserable y que nos han excluido”.

¿A qué sectores se refiere?

“No hablo de ningún partido en particular, pero me refiero a quienes han gobernado el país en los últimos años y desde el poder han impulsado esa política de muerte”.

¿Usted es partidaria de la alianza entre el Pacto Histórico y la Centro Esperanza?

“Tenemos diferencias, pero creo que en medio del diálogo se pueden transar”