Según su análisis, el Proceso de Paz está llegando a un punto de firmeza que no tiene punto de retorno, sin embargo, preocupa el asesinato de 289 excombatientes y la implementación integral de puntos como la reforma agraria y la participación política de los firmantes de paz.

“Todavía, dentro de los acreditados, tenemos un 92 y 93 % dentro del Proceso. Es decir, un 7 % no está. Ahora, están en diferentes niveles. Más del 50 % están vinculados a un proyecto productivo trabajado con el Gobierno y la Cooperación Internacional. A los otros todavía no ha llegado esos proyectos...”.

La ONU hacía un llamado para que en época electoral el Acuerdo no se ponga como una excusa para hacer política...

¿Usted cree que ha afectado al desarrollo del Acuerdo de Paz el hecho de que el partido de Gobierno no crea en él?

“Yo no lo vería así. Creo que las dos partes han ido cumpliendo, con diferentes dificultades y diferentes retos. Es difícil decir punto a punto cuál de los dos ha cumplido, pero creo que las dos partes se han comprometido. Hay más obligaciones de parte del Estado y eso es difícil de medir porque no son obligaciones iguales. A veces pareciera que está más logrado por parte de los excombatientes”.

Los excombatientes han manifestado que están dando mucho y que no les estaban devolviendo en esa misma cantidad ¿Usted siente que una de las dos partes ha dado más para que el Acuerdo siga en firme y se cumpla?

Una obligación muy importante que ya pasó es la dejación de armas. Fue un proceso muy rápido que superó incluso los estándares que tenemos en la ONU en cuanto al número de armas por excombatiente y en cuanto al tipo de arma, etc.

Y a corto plazo están los esquemas individuales que da la Unidad de Protección. Esos cada vez tienen menos recursos o no se le asignan los suficientes.

Si uno ve los 289 asesinatos de excombatientes hasta el día de hoy pues es un hecho que evidentemente nos preocupa. También las de los demás defensores de Derechos Humanos asesinados. No es falta de voluntad o de creatividad. Pero esto es un tema más estructural, y la presencia integral no se logra de la noche a la mañana”.

Por ejemplo, no más en el tema de seguridad, nosotros reconocemos que el Gobierno siempre está buscando medidas nuevas para proteger excombatientes y para proteger a líderes sociales. El problema, o el reto, es que hasta ahora no han sido exitosas.

“Yo no diría incumplimiento. Para mí las dos partes han estado comprometidas con cumplir. El tema es hasta dónde se ha avanzado, qué se ha hecho y en dónde necesitamos más esfuerzos.

Usted ha hablado de que el Gobierno no ha cumplido con la seguridad, que ha fallado en llegar a los territorios y en pagarle a las familias ¿Esa fragilidad viene más bien del Estado y no tanto del Proceso? ¿El Gobierno le ha cumplido al Acuerdo?

Entonces, si a las familias campesinas que se han dedicado al cultivo ilícito durante tanto tiempo y no se les provee esa alternativa en territorios donde hay muchas amenazas, pues el programa no va a tener buen éxito”.

Pero esos territorios estaban llenos de delincuencia, no es que el Gobierno haya recibido ese espacio libre y pacífico. ¿Cree que el tema del narcotráfico no se trató como se debería?

¿Cinco años después no han llegado esos proyectos a casi el 50 %?

“El proyecto productivo no. Viven con base a la renta básica que les da el Gobierno y que el Gobierno ha extendido por varios períodos. Eso hay que reconocérselo al Gobierno pero entendiendo que también lo han hecho porque no han logrado vincular al total de la población a proyectos productivos”.

El día en que acabe ese sustento mensual podríamos vivir una situación complicada...

“Uno esperaría que ya todos estén vinculados a un proyecto de vida económico y social dentro de la legalidad...”.

Es decir que más de 1.000 personas han abandonado el proceso...

“Pero también ahí el no estar no significa que es que se hayan vinculado a estructuras ilícitas. No sabemos dónde están en parte porque también hemos sufrido problemas de estigmatización y pues muchos han preferido aislarse y dejar de vincularse al Proceso”.

Hoy, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, ¿cuál sería la conclusión?

“Yo diría que el acuerdo avanza y va a seguir siendo implementado. Está llegando a un punto en que ya no debería haber un punto de regreso. Hay áreas que van bien y otras que hay que hacer mejor, ejemplo seguridad; y hay otras que están pendientes de implementación y que esperamos que otros gobiernos vayan haciendo.

También diría que Colombia sigue siendo un referente mundial. Nunca hay acuerdos perfectos, pero sigue siendo un ejemplo para otras partes del mundo”.