“No estamos para cubrirle la espalda al Estado”: directora del Centro de Memoria Histórica

“Cuando llegué, el presidente Gustavo Petro lo que me encomendó fue llegar al origen del conflicto hasta donde tenga que llegar. Me encontré con que, desde su creación, el CNMH siempre se le ha puesto una fecha a ese inicio del conflicto. Inicialmente, se le puso 1974, cosa que determinaba que el origen era causa y culpabilidad de las guerrillas que fueron conformadas en ese año. Más tarde entró un relevo de la dirección en la época de Duque donde la fecha fue regulada a 1958 y siguió manteniendo un escudo a la responsabilidad de quienes pactaron el Frente Nacional”.

Nosotros no estamos para cubrirle la espalda al Estado. Estamos avanzando en investigaciones que demuestran su complicidad en varios hechos contra la población, que es la que tiene que tener voz y no las instituciones”.

“Ellos no fueron bajados de la página como tal. Lo que pasa es que los productos que realizaron durante la administración de Acevedo eran documentales donde ponían a la institución como héroes nacionales del conflicto, y el CNMH debe estar es consagrado a las víctimas, no a las instituciones que hacen parte de él. Como sabemos, la Fuerza Pública también ha tenido implicaciones victimarias frente a situaciones como falsos positivos y otros que han sido descritos por la JEP.

¿Está de acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad? ¿Lo divulgará en el Centro?

“Lo vamos a tener en cuenta. Pero no vamos a divulgar ni a plasmar el Informe como un documento concluyente. Sobre si estoy de acuerdo o no, nosotros desde el inicio estuvimos muy en contra de la posición de los comisionados, encabezados por el padre Francisco de Roux, donde determinaron la fecha de 1958”.

Algunos excomisionados dicen que está siendo difícil relacionarse con el Centro por esos reparos que usted tiene...

“La persona que ha insistido con eso es Lucía González –excomisionada de paz–, ella viene proponiendo una exposición cerrada y conclusiva del Informe. Eso no pasará”.

Usted se reunió con De Roux, ¿de qué hablaron?

“Yo me he reunido muchísimas veces con el padre Francisco porque con él hicimos un trabajo conjunto en la socialización del archivo de Gaitán que tengo en custodia hace muchos años y que son 270.000 folios. Hemos conversado sobre mi opinión del resultado del informe y sabe que no comparto la fecha que establecieron de 1958”.

Usted es la primera víctima dirigiendo el CNMH, pero expertos han criticado su nombramiento porque sienten que fue algo más simbólico que práctico, ¿qué responde a esas críticas?

“Yo no me considero víctima, sino una persona que ha venido resintiendo a los combates del Estado por cometer memoricidio. No sé cuáles son los conocimientos técnicos que tengo que tener para entender que la memoria histórica se construye desde la palabra de las organizaciones. Si lo técnico se refiere a que no tengo la frialdad de los académicos, es verdad y no la quiero tener.