“Es una banda que se organizó para sacarme del Ejército”: general en retiro César Augusto Parra

En julio pasado se conoció de un presunto escándalo al interior de las filas del Ejército Nacional, el cual comprometió de lleno a un general con más de 30 años de servicio en ese cuerpo armado: el general César Augusto Parra.

Acusado de casos de corrupción, su retiro de las filas fue casi de inmediato, y mismo empezó a hacer su defensa ya que él asegura que lo sucedido en su caso fue un complot montado en su contra, justamente, por sus pesquisas en contra de la corrupción en la institución.

Argumenta, además, que en su caso se violó todo procedimiento de defensa. En esta entrevista habla de esas situaciones y asegura que en su contra hay una red que involucra a inteligencia y contrainteligencia del Ejército y la Policía y también a la Fiscalía.

¿General porque es llamado a calificar servicio usted?

Es un acto discrecional del Gobierno de turno llamar a calificar servicio a cualquier oficial de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, pero en el caso mío hubo un ingrediente que creo fue por el cual me llamaron a calificar servicio, la presunta desaparición de recursos, o corrupción.

¿Cuáles son presuntos hechos de corrupción, y en que va la investigación sobre ellos?

No se sabe nada, después de que me sacan del Ejército por la puerta de atrás, me dediqué a estudiar mi salida de la institución a la cual le entregué toda mi vida, fueron muchas las sorpresas que me llevé. Primero fue un trabajo de la contrainteligencia, de la inteligencia, la Policía y la Fiscalía en mi contra. Segundo, todo lo que realizaron para mi salida fue basado en la ilegalidad y con esto un medio de amplia circulación monta un articulo en mi contra, y por esto fui llamado a calificar servicio.

¿General, usted es investigado por un Fiscal de Caquetá?

A mí me investiga un Fiscal de Ibagué, pero a este se suman otras personas de la Fiscalía conjuntamente con inteligencia de la Policía y del Ejército para hacerme este montaje, fue una investigación amañada e ilegal.

¿Por qué ilegal, por qué dice que no se podía hacer?

Yo soy aforado como general del Ejército, la Constitución y la ley señalan que los aforados somos investigados por los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual nunca se cumplió, esta es la hora y a mí no me ha llamado la Fiscalía Delegada ante la Corte que es mi Juez natural.

¿Explíqueme, esto se lo saltaron?

Sí, cuando aparece el nombre de un general en una investigación, o en cualquier parte del territorio Nacional, inmediatamente debe ser remitida a la Corte Suprema de Justicia, por el fuero que nos da la Constitución y la ley, no es que no podamos ser investigados, nos investiga la majestad de la justicia.

Después de que lo llaman a calificar servicios ¿qué pasó?

Como le dije en otra pregunta, me dediqué a trabajar en mi caso y a esculcar que había pasado, pues la gente creerá que el general Parra salió por corrupto, que estoy en la cárcel, que realicé algo indebido, que estoy detenido, pero nada de eso. Con un equipo de abogados y mi equipo de defensa les demostraré a mis soldados, a mi familia, a todos los colombianos, y al mundo que esto es un vil montaje que no tiene presentación ante ningún juez del país, engañaron al señor Presidente de la República y lo siguen engañando con muchas de las actuaciones que se están haciendo por parte de algunos mandos.

¿Montaje de quién general?

Pues es un montaje de inteligencia y contrainteligencia, donde hay oficiales del Ejército y otras personas involucradas, un coronel retirado, con la articulación de la Fiscalía, del fiscal 164, con el patrocinio de la doctora (Claudia) Carrasquilla, porque ella es la que autoriza que me investiguen, lo podía hacer, pero no con este fiscal, si no con los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, engañan a todo el mundo incluido el señor Presidente de los colombianos Iván Duque Márquez.

¿A usted no lo llamó el Presidente ni el Ministro de Defensa antes de su salida del Ejército, usted pidió que lo escucharan?

Yo hablé con el Ministro de la Defensa, le comenté lo que estaba pasando y que esto es una retaliación del Coronel y de dos generales lo que estaba sucediendo, me dijo que iba a investigar, y la sorpresa mía fue que me sacaron por la puerta de atrás.

¿Usted habló con el Presidente de la República?

Le escribí, llamé a la secretaria en cuatro o cinco oportunidades, pero nunca recibí respuesta, no sé si no le informaron o ya habían hablado los generales detrás de este complot, para que el señor Presidente de la República no me escuchara.

Hay un testigo que habla en la Fiscalía de usted y de los presuntos actos de corrupción

Es un coronel que yo le solicité el retiro de la institución, siendo yo comandante de la Sexta División del Ejército el año pasado. En septiembre del año anterior es retirado de la institución Alexánder Céspedes Ortiz, el tema es que después de la salida de este coronel comienza la persecución, en la Fiscalía 164 interpone denuncias temerarias, con el fin de enlodar mi nombre, y en el tema administrativo, que lo mas curioso de todo yo no manejo, y donde se articulan sus mentiras con otras personas para tratar de manchar mi nombre y a fin que lo consigue aliado con otros oficiales.

¿Qué oficiales hay detrás de su salida del Ejército? Usted menciona a generales deme los nombres

Sí esta el General Mejía, el que fue el Comandante del Ejército, que de pronto también pudo ser engañado por mi principal enemigo, contradictor y instigador en la institución, Francisco Javier Cruz Ricci, con quien nunca estuve de acuerdo con las políticas que él adelantaba al frente de la institución y quien llevaba la vida personal más desordenada de algún ser humano. Mire voy a decir algo que me puede costar mucho pero no lo puedo callar: el general Ricci es la persona que más daño le ha hecho a nuestra institución, tiene un sinnúmero de investigaciones por todos los delitos, y es el hombre más corrupto del Ejército de Colombia.

¿Por qué dice usted esto? Es muy grave

Hombre, cuando usted denuncia irregularidades no está de acuerdo con muchas de las actuaciones mal hechas dentro de su trabajo, y las coloca sobre la mesa, incomoda y se gana muchos enemigos, el resultado de mi salida del Ejército no es más por no estar de acuerdo con la corrupción, con el delito, con los falsos positivos, con las actuaciones fuera de la ley, esa es la salida de mi Ejército, pero le garantizo que regreso por la puerta grande.

¿Hay una mafia al interior del Ejercito para que tapen?

Yo no diría mafia, hay algunos de los oficiales que permiten y se protegen entre ellos cuando hay errores humanos, pero también ilegales y delincuenciales, no denuncian y los que lo hacemos nos sacan por la puerta de atrás, como es el caso mío. Si usted suma el caso mío es una banda que se organizó para sacarme del Ejército.

¿Pero usted ya fue llamado por la Fiscalía?

No nada, nadie me ha llamado a nada, por el contrario, yo denuncié a la doctora Carrasquilla, ante la Fiscalía, al fiscal 164, llevé todo mi proceso a la Procuraduría, a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Senado y la Cámara de Representantes, mire es que a mí no me pueden sacar por la puerta de atrás, yo tengo una familia, mis hijas de 8 años me preguntan todos los días qué pasó con mi trabajo, que por qué dicen unas noticias con mi nombre, que si es verdad lo que dicen de mí en los medios de comunicación.

¿Qué cree que va pasar con su caso? porque llaman muchos Generales a calificar

Los organismos internacionales ya tienen mi caso, es que a usted no lo pueden sacar de la institución, habiendo dado como general y coronel los mas altos resultados en todas las misiones que me han encomendado, teniendo el reconocimiento por parte de 8 gobiernos, trabajando y sacrificándome día y noche por mi labor, rindiendo al máximo con mis hombres.

Lo mas grave de todo es que esto que me está pasando a mí les ha pasado a muchos oficiales y eso es lo que no se puede permitir, el llamado es para aquellos oficiales que les ha pasado lo mismo que denuncien, que se requiere de mucho carácter y firmeza para denunciar lo que esta pasando en el Ejército.

¿Usted manifiesta que de acuerdo a lo que está señalando fue toda una operación para sacarlo del Ejército, quiere que lo escuche el Presidente?

¿Pero cómo no va ser un complot, con todo lo que le he dicho y le he narrado? claro que es un complot, formalmente no tengo nada, no me han llamado, no me han escuchado, lo que hay son tres anónimos y un coronel afirmando mentiras, fue un subalterno mío que tocó sacarlo de la institución.

Yo tengo que exaltar la labor del señor Presidente de los colombianos, está tratando de hacer las cosas bien, pero sí quiero hacerle un llamado nuevamente para que me escuche, que sepa de primera mano la versión mía, y darle a conocer otros pormenores.

¿General, hubo un operativo cuando usted trabajaba o estaba al frente de la sexta (6) división del Ejército donde aparentemente murieron unos niños, qué recuerda de esta operación?

Mire fue una operación terrestre, donde estaba la Fiscalía, el Ejército, la Policía entre otros, unos disidentes de las FARC venían amenazando al Alcalde del Florencia y a otro funcionario, y con inteligencia y los demás organismos de seguridad y la policía montamos el operativo y les dimos de baja a estos disidentes, rescatamos un niño de 15 años, que fue entregado al ICBF y fueron 11 las personas que cayeron en este operativo, que estuvo a cargo del General Rey comandante de la brigada 12 del Ejército.

¿Pero qué sabe de los niños que pudieron haber caído allí en esa emboscada del Ejército contra las disidencias de las FARC?

La investigación después del operativo la asume la Fiscalía y Medicina Legal, acordonan el área y ellos toman el terreno, nosotros como Ejército y Policía rendimos un informe de la operación a nuestros superiores, que fue lo que se hizo.

¿General usted está amenazado?

Hombre, desde que inicié en esto son muchas las amenazas, pero hoy me siento desamparado por el Estado, recientemente el ELN me declaró objetivo militar, mire que llevo 35 años capturando delincuentes, combatiendo, cuidando la institucionalidad, y trabajando para tener un mejor país, aquí la pelea con los grupos al margen de la ley es dura, la delincuencia, claro que tengo muchos enemigos.