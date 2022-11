Una bandera de este Gobierno es la “paz total”, ya hubo reuniones con varios grupos armados, unos con orientación política, como el ELN, y otros de sicarios y narcos, como “la Oficina”. ¿Qué opina del proyecto?

“Es un sendero muy peligroso. Entiendo la intención, pero me preocupa que se repitan las mismas fallas de Andrés Pastrana con la zona de despeje, las de los acuerdos de 2016 con las Farc, y hasta con la desmovilización de 2006 de las autodefensas, que se hicieron sin solucionar los problemas estructurales de la sociedad, por lo que cambiaron un problema por otro. No he visto nada que prometa solucionar los generadores de crimen y delincuencia, pero sí dejaron la presión contra los sembradores de coca y la minería ilegal. Si socavamos la economía matando empresas y a las industrias más importantes de exportación, como petróleo y minería, y a eso se suma la suspensión de acciones contra los líderes de los grupos delictivos, habrá un fortalecimiento de las estructuras y Colombia va a tener un problema mucho más grande. La paz total depende de establecer la presencia gubernamental en el territorio, y si no se tiene esto, solo quedará algo que suena bonito, pero podría tener resultados opuestos”.

Una propuesta relacionada es que, si los narcos negocian con el gobierno colombiano, se suspenda su extradición. ¿Eso cómo es visto en EE.UU?

“Todos los gobiernos de EE.UU. han respetado la decisión soberana de extraditar o no, aunque no creo que esto resulte en algo productivo. La extradición es a lo que más temen los grupos criminales en Colombia, México o donde sea”.