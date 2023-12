Natalia Bayona cuenta que cuando era chiquita le decían Mafalda “por el corte de pelo y el moño que me ponía mi mamá”. Pero seguramente el apodo también tenía que ver con esa actitud suya de estar hablando de lo que ocurre en el mundo, tal como hacía este personaje de la tira cómica. Lea también: Dos pueblos de Colombia están entre los mejores del mundo para hacer turismo rural, ¿los conoce? Curiosamente, Mafalda soñaba con llegar a la ONU y resolver los problemas del mundo, y el sueño lo hizo realidad Natalia hace poco más de cinco meses cuando se convirtió en la primera colombiana en ocupar un alto cargo en una entidad adscrita a la ONU: es la directora ejecutiva de la OMT (Organización Mundial del Turismo), el segundo cargo en importancia de esa organización que agrupa 160 estados. Bayona, que es santandereana y trabaja desde Madrid, estuvo esta semana en Medellín, donde el gobernador Aníbal Gaviria le impuso el Escudo de Antioquia, categoría oro.

¿Alcanzó a ver cómo está el turismo en Antioquia? “Lo que Antioquia está haciendo en materia turística es espectacular. Es un territorio donde da muchísimo gusto estar. Participé en el encuentro departamental de turismo y tuve la oportunidad de escuchar de parte del gobernador cuál es la visión Antioquia 2040, que apuesta por el turismo sostenible, un turismo digital, un turismo donde se busca que los corregimientos, los pueblos, tengan liderazgo y eso es muy importante para una verdadera transformación. Cuando yo trabajaba en Procolombia hace 15 años, Medellín era otra cosa, existía la imagen de Medellín en el exterior. Luego la ciudad empieza a ser pionera en innovación social. Hoy en día la transformación es absoluta. Estuve en un orquideorama, donde hay más de 5.000 orquídeas, eso es espectacular, es puro turismo de valor agregado. Está claro que hay una apuesta decidida por hacer una transformación de la región”. ¿Cómo identifica esa apuesta? “Hoy ya se ve un mapa más completo. Lo que estoy viendo es un desarrollo muy potente. La creación de la Secretaría de Turismo es clave porque al turismo hay que darle su lugar y es muy importante lo que se está haciendo desde el trabajo del sector público y el privado, se está haciendo una planeación, hay un orden, se trabaja por la conservación de la cultura, la gente está preparada y sobre todo tiene ganas de hacer. Ayudar a que los pueblos tengan una vocación turística y a que se puedan organizar, eso es increíble”.

¿Y la OMT cómo puede ayudar en esa apuesta? “La OMT es una agencia de Naciones Unidas. Y nuestra contraparte, por decirlo así, es el Ministerio de Comercio y Turismo. Trabajamos con todos los equipos, con ProColombia, Fontur y con las regiones. Lo que hablábamos con el gobernador es que Antioquia tiene una oportunidad muy grande con su talento. Antioquia siempre se ha caracterizado por ser una región emprendedora. Ahora hay que ayudar a formalizar esas Pymes, apoyar para que a través de los programas de la OMT la gente se capacite, porque Colombia tiene un gran reto y es formar técnicos en turismo porque aquí no hay muchas carreras técnicas en el sector. En eso podemos ayudar con programas de becas en nuestra academia online. Todos los años damos 100 becas para que estudien en las mejores universidades del planeta en temas de turismo, desde inteligencia artificial para el turismo hasta cata de vinos y hostelería (ver En un minuto)”. Ciudades como Medellín y Cartagena están teniendo problemas con el turismo de drogas y prostitución ¿Qué hacer para evitarlo? ¿La OMT tiene alguna propuesta? “Sí, nosotros tenemos un código de ética internacional al que se adhieren los países. Colombia estaba revisando la opción de adherirse al Código de ética porque una vez lo haga tiene que reglamentar internamente el desarrollo del turismo responsable. Hay países que a pesar de ser muy modernos y muy maduros han tenido los mismos problemas. Holanda es un caso perfecto de eso y, efectivamente, es muy difícil regular cuando de por medio hay necesidades económicas. Es muy complejo el control y por eso el turismo tiene que ser una política de Estado y debe trabajarse en conjunto. El Ministerio de Comercio y Turismo tiene que estar coordinado con el Ministerio del Interior en trata de personas, seguridad, prostitución, drogas, orden público, tiene que trabajar con el Ministerio de Educación para que la gente se eduque y vea en el turismo una fuente de desarrollo formal, y con el Ministerio de Hacienda para que lleguen recursos para dinamizar la economía a través del turismo. Hay que hacer una campaña muy, muy potente”.

¿Y qué hizo Holanda para superar el problema? “La situación escaló a tal punto que los ciudadanos terminaron rechazando a los turistas. Los holandeses no querían recibir turismo y eso es muy grave para una economía. Entonces, cuando hubo ese estallido social desde los ciudadanos diciendo que no querían turismo fue una alerta muy grande para el Gobierno. Y empezaron a regular: la prostitución en Holanda es legal. Yo no sé si eso sea bueno o malo, pero esa fue su solución, entonces las prostitutas, en Suiza y Holanda, tienen carnet de salud, seguridad social y salario”. ¿Y cómo ha sido en el caso del turismo de drogas? “En el caso de las drogas es complicado porque llegó a Holanda un turismo muy fuerte, un turismo joven que empezó a dañar los parques y la naturaleza y los mismos ciudadanos pidieron la regulación. Entonces hoy en día la droga está regulada en Amsterdam, antes había libertad absoluta para todo. Ahora te exigen el pasaporte para adquirir un servicio de dosis personal y queda registrado en los sistemas nacionales de información. Esa regulación ha ayudado a que tanto el turista como el ciudadano se sienta más seguro. En Colombia lo que yo siento es que tiene que haber un programa de educación muy potente porque las niñas, las jóvenes, los jóvenes, a través de la Policía del turismo, puedan denunciar la trata y tiene que haber una apuesta decidida del sector privado para no permitirlo porque en el momento en el que se permite, ya eres cómplice del delito y automáticamente se pierde todo control y es lo que pasa en Cartagena”.

Y aquí en Medellín también con los hostales, los taxis, los restaurantes, los bares, que permiten el ingreso de menores de edad, por ejemplo... “¡Y eso no puede pasar! Tiene que haber una campaña, una apuesta del sector privado para generar rechazo absoluto sobre ese tema, porque si se rechaza en toda la cadena, los taxistas, los agentes de viajes, los guías turísticos, los hoteleros, pues hay una conciencia generalizada y el rechazo, que es lo que hicieron los holandeses, lleva a que eso termine regulándose”. En el turismo de naturaleza que ya se practica en Colombia también se advierte un riesgo para el medio ambiente, ¿cómo lograr un equilibrio? “Educación. Y aquí vale la pena mencionar que el turismo es el gran empleador de jóvenes en el mundo. Sin embargo, el 50% de los jóvenes que trabajan turismo solo tiene educación secundaria. Entonces, si uno quiere un turismo de alto nivel, si uno quiere que de verdad los salarios en turismo sean potentes, que la escala salarial y del turismo sea fuerte, necesita educación”. ¿Cómo está Colombia? “En Colombia el sector turístico goza de gran informalidad y eso tiene que combatirse porque es un sector donde el 80% del tejido empresarial son Pymes. Pero si la mitad son informales, eso no puede garantizar sostenibilidad bajo ningún concepto. Tenemos una gran biodiversidad, el atractivo está ahí. Yo creo que el mayor desafío que tiene Colombia es poder planear y revisar muy bien cuál es la capacidad de carga que tienen los municipios, hasta dónde y qué tipo de turista quiere. Mire por ejemplo, no puede ser que un paquete turístico hoy en día cueste un dinero, mañana otro y luego más caro, porque eso ahuyenta el turismo, eso no es sostenible. El turismo de naturaleza es quizás el turismo de mayor valor agregado dentro de todas las gamas del turismo, el más potente en términos de gasto. Un paquete turístico de avistamiento de aves puede costar 7.000 dólares versus uno de sol y playa que puede costar 500. Eso es una apuesta inteligente por parte de Colombia”.

¿Es barato el turismo en Colombia comparado con el mundo? “Colombia, y América Latina en general, es muy competitivo, pero la conexión no es competitiva. Los vuelos internos dentro de Latinoamérica son muy costosos. Los europeos igual seguirán viajando. Los americanos seguirán viajando, pero los latinoamericanos tienen ese reto porque viajar dentro de Latinoamérica es costoso y dentro de los territorios no es barato”. El presidente Gustavo Petro ha dicho que la industria del turismo será la que sustituya los ingresos del país cuando se deje de exportar petróleo, pero la infraestructura del país no da para llegar a esa meta ambiciosa que se trazó de 12 millones de visitantes a 2026 “Yo creo que la visión del Presidente es correcta. Y Colombia, efectivamente, debería ser una potencia regional turística. Pero para llegar a esa meta necesitamos trabajar para que esa apuesta sea real y para ello Colombia tiene que hacer unos esfuerzos muy grandes, convertir el turismo en una política de Estado real, es decir, que todo respire turismo. Entonces las regalías del petróleo, por ejemplo, deberían tener un porcentaje que se fuera a infraestructura turística, en vías, que los aeropuertos tengan las condiciones para traer y duplicar la conectividad aérea, que las apuestas gastronómicas de cada uno de los destinos estén formalizadas. Eso requiere presupuesto del Estado. Eso es lo que hacen las grandes potencias porque esa es la transformación real, eso es lo que hace Arabia Saudita, que no es un país turístico, pero tiene una apuesta decidida por el turismo y su visión a 2030 es hacer esa transición energética y que el turismo cobre importancia, pero para hacerlo logró reformar su regulación”.

Sin dejar de sacar petróleo... “Claro. Pero allá ya empezaron a actuar. Acuérdate que Arabia Saudita estaba cerrada para el mundo hace 10 años, pero cuando se abre decide que desde el Estado tienen que entregar los mayores recursos para el desarrollo del turismo. Para educación turística, por ejemplo, ellos tienen 100 millones de dólares al año, eso quiere decir que está claro que si el turismo va a reemplazar sectores, la gente tiene que ser técnica y educada. A eso voy cuando digo que tiene que ser una política de Estado. Es cierto que Colombia debe apostar por eso, es correcto, pero se necesita una apuesta decidida en el presupuesto nacional, en la planeación del territorio, ¿cuáles son los destinos a los que se les va a apostar? porque Colombia es muy grande. No pueden ser todos los destinos, tampoco al mismo tiempo, hay que hacer una planeación. Y los destinos maduros no se pueden desatender. Medellín no se puede desatender Bogotá, Cartagena, tiene que estar todo muy cohesionado porque al fin y al cabo, lo que se conoce no se puede dejar de lado. Y vuelvo y digo, Colombia tiene que formar una fuerza laboral potente y de técnicos en turismo”. ¿Y Colombia no lo tiene? “No la tiene. El mayor reto que tiene Colombia en materia turística, por encima de la infraestructura, es el capital humano tecnificado. La actual no es suficiente para duplicar el número de turistas, se necesita de capacitación y no hablo de crear gerentes o perfiles gerenciales, sino de la vocación turística. No basta solo tener carreras de hostelería, gastronomía o de guía turístico. El turismo tiene más de 100 subsectores en la economía. En España, que es una potencia turística, existen carreras para ser jefe de sala, pero aquí, ¿qué diferencia hay entre un jefe de sala, un mesero o un gerente?”. ¿Estamos muy lejos entonces de lograr la meta que se ha propuesto el presidente Petro? “Estamos lejos y queremos estar lejos, por eso digo que tiene que haber presupuesto para crear técnicos porque esa es la fuerza laboral, la fuerza laboral del turismo es la gente, pero si la gente no está capacitada, pues es muy difícil duplicar el número de visitantes. Sí o sí para llegar a esa apuesta hay que tener técnicos, así como los alemanes tienen ingenieros para sus ensambladoras, los americanos tienen ingenieros para inteligencia artificial y tecnología en Silicon Valley. Bueno, pues si Colombia quiere un país turístico, que es una apuesta correcta, necesita técnicos en turismo”.

La oí decir una gastronomía tecnificada, ¿a qué se refiere? “En la gastronomía hay que trabajar muy bien para que los platos tengan toda una historia y los platos sean presentados a nivel internacional, pero no basta solo con eso. Países como Perú, Japón, España, Francia, Italia, que tienen un desarrollo muy potente del turismo gastronómico, han sabido tecnificar su gastronomía. Eso quiere decir que da igual si yo voy a un chiringuito en la playa o estoy en el mejor restaurante de la capital, debo comer exactamente igual de bien. Para tener un buen restaurante necesitas excelentes chefs, pero también personas que puedan contar una excelente historia. El jefe de sala, normalmente en España, es esa persona. En el caso de Colombia podría ser que la historia sea acerca de las frutas, de los jugos, de toda la riqueza gastronómica que tiene el país. Ayer tuvimos una experiencia espectacular gastronómica del Amazonas. Y entonces el chef conocía perfectamente todos los ingredientes, conocía toda la historia. Lo mismo debería pasar a nivel internacional con los jugos colombianos que nadie tiene ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre un lulo? ¿De dónde sale eso? ¿Una granadilla, un zapote? Una narrativa de nuestra historia y de nuestra tradición, eso genera valor y genera empleo, porque un turista internacional te lo va a pagar porque no tienen idea de qué es y lo valora”. Recientemente hubo una polémica por la llegada de un crucero a Buenaventura. Se ve el esfuerzo por mostrar otra cara del país, la extraordinaria riqueza natural de territorios del Pacífico, pero también hay quienes advertían sobre la falta de infraestructura que podría generar un impacto contrario en la buena intención de mostrar esa Colombia diversa... “Yo creo que es inteligente mostrar una Colombia distinta, es inteligente mostrar lo más autóctono que tiene Colombia, pero hay que filtrar muy bien qué tipo de personas queremos que lleguen. ¿Por qué digo esto? Porque hay tipos de turistas que les gusta ver lo más autóctono de un destino, pero otra cosa es que yo venda turismo de lujo seis estrellas y vea desórdenes, eso sería contraproducente. Entonces la pregunta es qué tipo de turista se quiere, ¿uno que gaste? Yo creo que Colombia necesita de un turista que ya ha viajado, es decir, que conozca tanto que se maraville con toda la idiosincrasia y el realismo mágico que encuentra en Colombia, que son cosas curiosas, que sorprenden. Pero eso no se puede confundir con falta de infraestructura porque efectivamente, si no hay agua o si no hay seguridad, pues es complejo promocionar un destino turístico así, incluso para los mismos colombianos, porque va a generar decepciones. No se puede confundir la autenticidad con la falta de infraestructura”.