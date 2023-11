La mandataria departamental electa además dejó claro que no apoyará la propuesta del presidente Petro de nacionalizar la vía al Llano y pidió más inclusión de los dirigentes del Meta en la suspendida mesa de diálogos con las disidencias de “Iván Mordisco” .

¿Lo que había logrado su esposo en la consolidación de su precandidatura a la Gobernación del Meta la motivó a lanzarse, pese al dolor por su fallecimiento?

“Sí, en medio de la adversidad de lo que pasó con Felipe (Carreño) tuve el carácter para lanzarme. Él murió el 19 de julio, el sepelio fue a los tres días y a los ocho días se agotaba el tiempo para la inscripción de la candidatura a la Gobernación. En menos de dos días decidí asumir la candidatura y meterme de lleno en la campaña como tal”.

Usted nunca había participado como candidata en un proceso electoral, ¿cómo lo hizo?

“Sí, nunca había hecho ejercicios políticos. Decidió empezar una campaña maratónica en la que recorrió todo el departamento del Meta. Felipe tenía organizada gran parte de la campaña porque nosotros habíamos hecho un proceso de recolección de 275.000 firmas. Teníamos los coavales y asumí la candidatura por todo lo que él y yo dedicamos a la campaña”.

Una fuente de su entorno nos contó que usted fue la mano derecha de su esposo, ¿eso la motivó a jugársela en su aspiración electoral?

“Sí. Siempre estuve al lado de Felipe como gerente de sus campañas. En algunos municipios me conocían, pero no como la candidata propiamente. Entonces logré que los habitantes del Meta conocieran quién era Rafaela Cortés y me dediqué a construir nuestro programa de gobierno. Logramos ganar con una votación (184.845 votos). Eso nos da legitimidad en el poder”.