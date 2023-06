El escándalo de chuzadas y amenazas en la Casa de Nariño es cada vez más profundo y sin límites. Y es que, al parecer, los audios filtrados por la revista Semana en los que el exembajador, Armando Benedetti, habló sobre dinero irregular, no fueron suficientes para enredar al presidente Gustavo Petro.

El exfuncionario dejó entrever en sus más recientes declaraciones que no le quisieron dar el puesto político que pedía porque también consumía cocaína. “Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina”. Y yo le dije: “ah qué bien...”, señala Benedetti haciendo referencia a la vez que Laura Sarabia, jefe de Gabinete de Petro, le ofreció la Cancillería, pero luego le retiró la opción.