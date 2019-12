Esta vez la afluencia no fue tan masiva: Gobierno

Aunque no fue tan masiva como la marcha del 21 de noviembre, la de ayer tuvo una gran participación ciudadana, sobre todo de los estudiantes. En general, las principales ciudades del país reportaron tranquilidad durante las movilizaciones; sin embargo, en ciudades como Cali, Bucaramanga y Barranquilla y Pereira hubo enfrentamientos aislados con la Fuerza Pública al final de la jornada.

La jornada en la sultana del Valle transcurrió en las primeras horas del día de manera pacífica pero, con el pasar de las horas, los bloqueos en cinco vías principales de la ciudad caldearon los ánimos, tanto de los manifestantes como de las autoridades que tuvieron enfrentamientos. Se reportó, por parte de la Policía, un integrante de esa institución herido quien fue impactado en uno de sus brazos con un elemento que contenía una sustancia química.

Al final de la tarde, el secretario de seguridad de ese municipio, Andrés Villamizar, confirmó que “bloquear todas las entradas y salidas de una ciudad no es una protesta pacífica. Nos comprometimos a no usar el Esmad si no había violencia y hemos cumplido”.

En Cartagena, las movilizaciones concluyeron en horas de la tarde en completa normalidad, luego de que las marchas llegaran hasta la Plaza de Aduana. No se registraron disturbios. En general, tal como lo manifestó la ministra del Interior, la ocupación de las calles fue pacífica