Con esa idea, de acuerdo con su explicación, la Fiscalía no estaría a cargo de “la investigación y la desmovilización de estos Grupos Armados Organizados” –puesto que desde su experticia, sería erróneo que todo el proyecto de desmantelamiento quede a cargo del ente acusador–, sino que lo haría “un órgano independiente, nuevo”.

“Al gobierno no le gustó que yo hiciera pública esa propuesta. Propuesta que viene desde la sociedad civil, desde la academia. Yo no soy emisario del gobierno, yo no soy burócrata del gobierno Petro y no cayó bien esas expresiones públicas mías”, relató Montealegre sobre la motivación de su salida.